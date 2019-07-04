Son Dakika Haberleri: Eczaneye yürüyerek köylüye jandarma yardım etti
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Eczaneye yürüyerek köylüye jandarma yardım etti

36 dakika önce

KİLİS'te yalnız yaşayan Hasan Öztan'ın (74), ilaçlarını alabilmek için köyden eczaneye kadar yürüdüğünü fark eden jandarma ekibi, yardıma koştu.

Eczaneye yürüyerek köylüye jandarma yardım etti, System.String[]
KİLİS'te yalnız yaşayan Hasan Öztan'ın (74), ilaçlarını alabilmek için köyden eczaneye kadar yürüdüğünü fark eden jandarma ekibi, yardıma koştu. Jandarma, otomobille kent merkezine ulaştırdığı Öztan'ın  ilaçlarını aldıktan sonra minibüse bindirerek köyüne gönderdi.
DENETİM YAPARKEN FARK ETTİLER
Musabeyli'nin Fericik köyünde yalnız yaşayan ve çeşitli hastalıkları olan Hasan Öztan, sabah saatlerinde ilaçlarını almak için Kilis kent merkezine doğru yürümeye başladı. Otostop yapan ancak kimsenin aracına almadığı Öztan'ı yolda trafik denetimi yapan jandarma ekibi fark etti. Jandarmalar, nereye gittiğini sorduğu Öztan'ın sıcak havada 20 kilometre uzaklıktaki kent merkezine gitmeye çalıştığını öğrendi. Bunun üzerine jandarma ekibi, trafik denetimi yaptığı otomobile aldığı Öztan'ı, kent merkezindeki bir eczaneye getirdi. Burada ilaçları alması sağlanan Öztan, daha sonra yeniden sıkıntı yaşamaması için minibüsle köyüne gönderildi.
Hasan Öztan ve yakınları, duyarlı davranışından dolayı jandarmalara teşekkür etti.


- Kilis
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:28 Kaynak: DHA
Jandarma, Kilis, Güncel
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