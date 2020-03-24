ED-BEL'de ücretsiz izin konusu açığa kavuştu - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit Belediyesi iştiraklerinden Ed-Bel A.Ş.'de bu sabah yaşanan ücretsiz izine ayrılma iddiaları açığa kavuştu. Çalışanlar adına açıklama yapan Mustafa Salı; "Yanlış anlaşıldık. İşimizin başındayız" dedi.



Edremit Belediyesi iştariki Ed-Bel Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde görev yapan çalışanların ücretsiz izine ayrılacağı şeklinde çıkan iddiaların ardından işçiler açıklama yaparak görevlerinin başında olduklarını açıkladı.



Çalışanlar adına açıklama yapan Mustafa Salı; "Edremit Belediyesi Ed-Bel şirketinde çalışmaktayım. Görev yaptığımız otelimiz coronavirüs ve hijyen çalışması yüzünden ücretsiz izne çıkarıldığımızı düşündük. Yetkililerden ve gerekli yerlerden konunun bu şekilde olmadığını öğrendik. İşimizin başındayız, işimize devam ediyoruz. Yanlış anlaşılmadan dolayı başkanımızdan ve yetkili mercilerden özür diliyoruz" dedi. - BALIKESİR