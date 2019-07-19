Ed Sheeran'dan yeni bir rekor

Rekor, kendisinin 12 Temmuz'da yayınlanan ve 2019'un en çok beklenen albümü olan 'No. 6 Collaborations Project' çıktıktan kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Ed Sheeran'ın Divide (÷) adlı albümü 56 Milyon dinlenme ile yayınlandığı gün en çok dinlenen albüm rekorunu elinde tutarken, sanatçının Shape of You adlı kaydı ise 10 milyon dinlenme ile yayınlandığı gün, günlük dinlenme rekorunu kıran şarkı olma unvanını koruyor.

Yayınlandığı gün 'No.6 Collaborations Project' albümündeki 5 şarkı Spotify'ın global Top 10 listesine girdi. Albümün hit şarkılarından biri olan 'I Don't Care' yayınlandığı 12 Temmuz tarihinde en çok dinlenen ikinci şarkı oldu.