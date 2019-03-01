Ed Sheeran Sessiz Sedasız Evlendi
23 dakika önce
Ed Sheeran ile uzatmalı nişanlısı Cherry Seaborn'ün, şarkıcının İngiltere'nin Suffolk bölgesindeki evinde düzenlenen mütevazı bir seremoniyle evlendikleri bildirildi.
Ed Sheeran
ile uzatmalı nişanlısı Cherry Seaborn'ün, şarkıcının İngiltere
'nin Suffolk bölgesindeki evinde düzenlenen mütevazı bir seremoniyle evlendikleri bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:03
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