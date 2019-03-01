Son Dakika Haberleri: Ed Sheeran Sessiz Sedasız Evlendi

Ed Sheeran Sessiz Sedasız Evlendi

23 dakika önce

Ed Sheeran ile uzatmalı nişanlısı Cherry Seaborn'ün, şarkıcının İngiltere'nin Suffolk bölgesindeki evinde düzenlenen mütevazı bir seremoniyle evlendikleri bildirildi.

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Ed Sheeran ile uzatmalı nişanlısı Cherry Seaborn'ün, şarkıcının İngiltere'nin Suffolk bölgesindeki evinde düzenlenen mütevazı bir seremoniyle evlendikleri bildirildi.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:03 

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