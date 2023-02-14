EDA APARTMANI'NDA 5 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI - Son Dakika
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EDA APARTMANI'NDA 5 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

14.02.2023 17:03

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan Eda Apartmanı'nda 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan Eda Apartmanı'nda 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Eda Apartmanı'nda ölü sayısı 28'e ulaşırken, 8'i enkaz altından 15 kişi ise sağ kurtuldu.

İskenderun ilçesi Piri Reis Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki Eda Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı. Arama-kurtarma çalışmalarıyla 8 kişinin enkazdan çıkarıldığı apartmanda, depremden 15 kişi kurtuldu, 23 kişinin ise cesedine ulaşıldı. Bugün enkazda 5 kişinin daha cansız bedenlerine ulaşıldı. Ölü sayısı 28'e ulaşırken, binada 120 kişinin yaşadığı ve deprem sırasında evde oldukları değerlendiriliyor.

ENKAZ ALTINDA KALAN ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Eda Apartmanı'nın iki ayrı noktasındaki otoparkta bulunan araçlar da enkazdan çıkartılarak, arama-kurtarma çalışmalarının yapıldığı alanın yan tarafına konuldu. Hurdaya dönen otomobillerin çekicilerle bölgeden kaldırılacağı bildirildi.

Kaynak: DHA
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Kahramanmaraş, İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EDA APARTMANI'NDA 5 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: EDA APARTMANI'NDA 5 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI - Son Dakika
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