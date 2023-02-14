İskenderun ilçesi Piri Reis Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki Eda Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı. Arama-kurtarma çalışmalarıyla 8 kişinin enkazdan çıkarıldığı apartmanda, depremden 15 kişi kurtuldu, 23 kişinin ise cesedine ulaşıldı. Bugün enkazda 5 kişinin daha cansız bedenlerine ulaşıldı. Ölü sayısı 28'e ulaşırken, binada 120 kişinin yaşadığı ve deprem sırasında evde oldukları değerlendiriliyor.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › EDA APARTMANI'NDA 5 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI - Son Dakika

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