EDA APARTMANI'NDA ÖLÜ SAYISI 30'A YÜKSELDİ; ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR - Son Dakika
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EDA APARTMANI'NDA ÖLÜ SAYISI 30'A YÜKSELDİ; ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

15.02.2023 18:40

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan Eda Apartmanı'nda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan Eda Apartmanı'nda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmasının devam ettiği binanın enkazında şu ana kadar 30 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde İskenderun ilçesi Piri Reis Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki Eda Apartmanı da yıkıldı. Arama-kurtarma çalışmalarıyla 8 kişinin enkazdan çıkarıldığı apartmanda oturanlardan depremde 15 kişi kurtulurken, 28 kişinin ise cesedine ulaşıldı. Bugün enkazda 2 kişinin daha cansız bedenleri çıkarıldı. Binada hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. 120 kişinin yaşadığı ve deprem sırasında evde oldukları değerlendirilen binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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Kahramanmaraş, İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EDA APARTMANI'NDA ÖLÜ SAYISI 30'A YÜKSELDİ; ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: EDA APARTMANI'NDA ÖLÜ SAYISI 30'A YÜKSELDİ; ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR - Son Dakika
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