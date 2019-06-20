Eda Baba'dan Zorlu Center'da eğlencesi bol konser
2 saat önce
Zorlu Center Açık Hava Etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz akşam Youtube'da şarkılara getirdiği başarılı yorumlarla adını duyuran Eda Baba sahne aldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:32 Kaynak: Bültenler
"Her Şey Seninle Güzel" şarkısını söyleyerek Zorlu Center misafirlerinin yoğun alkışı eşliğinde sahnedeki yerini alan Eda Baba, tüm şarkılarını hayranlarının eşliğinde söyledi.
Cover parçalara getirdiği müthiş yorumlarla müzikseverleri bir kez daha etkileyen genç müzisyen "Ezbere Biliyorum Seni" şarkısıyla performansına devam etti. Şarkının nakaratında mikrofonu uzatarak Zorlu misafirleriyle birlikte söyleyen Eda Baba, "Kendi şarkılarının söyleniyor olması çok çok güzel bir duyguymuş" diyerek teşekkür etti.
Hareketli şarkılarla sevenlerini coşturan başarılı yorumcu, orkestranın kemancısı Üner Demir ile düet yaparak Zorlu misafirlerine eğlenceli anlar yaşattı. Eda Baba, sempatik hareketlerinin yanı sıra mavi çiçekli tacı ve siyah uzun elbisesiyle de beğeni topladı.
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