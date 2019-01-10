Eda Bebek 5 Saatlik Mücadeleyle Hastaneye Ulaştırıldı

Siirt'te, kar nedeniyle yolu kapanan köydeki rahatsızlanan 3 aylık Eda Gemi için ekipler seferber oldu.

Siirt'te, kar nedeniyle yolu kapanan köydeki rahatsızlanan 3 aylık Eda Gemi için ekipler seferber oldu.



Şirvan'ın Belenyaç köyünde Eda Gemi'nin rahatsızlanması üzerine ailesinin haber verdiği 112 Acil Servis ekipleri yolu kapalı köye ulaşmak için büyük uğraş verdi.



Eda bebek 5 saatlik mücadelenin ardından kaldırıldığı Şirvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan, Muhalefetin Enflasyon Eleştirisine Rakamlarla Yanıt Verdi: Sıkıysa Bunları da Yalanlasınlar

Kar Topu Oynarken Okulların Tatil Olduğunu Öğrenen Öğrenciler Büyük Sevinç Yaşadı

Son Dakika! Binali Yıldırım'dan İstifa Açıklaması: Çıktığım Yoldan Geri Dönmem

FETÖ'den Aranan Ünlü Et Lokantasının Sahibi, İtirafçı Olarak Teslim Oldu