Son Dakika Haberleri: Eda Bebek 5 Saatlik Mücadeleyle Hastaneye Ulaştırıldı

Eda Bebek 5 Saatlik Mücadeleyle Hastaneye Ulaştırıldı

8 dakika önce

Siirt'te, kar nedeniyle yolu kapanan köydeki rahatsızlanan 3 aylık Eda Gemi için ekipler seferber oldu.

Eda Bebek 5 Saatlik Mücadeleyle Hastaneye Ulaştırıldı, System.String[]
Siirt'te, kar nedeniyle yolu kapanan köydeki rahatsızlanan 3 aylık Eda Gemi için ekipler seferber oldu.

Şirvan'ın Belenyaç köyünde Eda Gemi'nin rahatsızlanması üzerine ailesinin haber verdiği 112 Acil Servis ekipleri yolu kapalı köye ulaşmak için büyük uğraş verdi.

Eda bebek 5 saatlik mücadelenin ardından kaldırıldığı Şirvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:06 Kaynak: AA

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