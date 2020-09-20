Eda Çetin'den spora destek - Son Dakika

Eda Çetin'den spora destek

Tasarımcı Eda Çetin, olimpiyat konulu yeni tasarımlarıyla spora da büyük destek verecek.

Eda Çetin'den spora destek, System.String[]

Tasarımcı Eda Çetin, olimpiyat konulu yeni tasarımlarıyla spora da büyük destek verecek. Çetin, elde edeceği gelirle imkanı olmayan kız çocuklarının spor yapmasına destek verecek.

Yaptığı mücevher tasarımlarıyla Türkiye ve Avrupa'da önemli bir yer edinen tasarımcı Eda Çetin, yeni yapacağı tasarımlarda olimpiyatları konu alacak. Güreş, halter, atletizm, yüzme gibi olimpiyatlarda mücadele edilen spor dallarına dikkat çekerek yapacağı tasarımların satışından elde edilecek gelirle de önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atmayı planlayan Eda Çetin, özellikle Anadolu'da imkanı olmayan kız çocuklarının spor yapabilmesi için harekete geçecek. - İSTANBUL

Olimpiyat, Türkiye, Avrupa, Kız, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 17:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eda Çetin'den spora destek - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Niğde'de meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü Çin'de, Rusya'dan ithal edilen dondurulmuş kalamarlarda koronavirüse rastlandı Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, tartıştığı kişiyi vurdu MHK başkanını seçtiği iddialarına Rıdvan Dilmen'den çok sert tepki: Kim vatansever, kim terör örgütüyle beraber açıklayacağım Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı Emekli polis memurunun otomobilinden 61 kilo 750 gram eroin çıktı Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Elazığ'da üretilen yerli solar simülatörü yurt dışından da talep görmeye başladı
Maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kişi polisin dalgınlığından faydalanıp kaçtı Maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kişi polisin dalgınlığından faydalanıp kaçtı         
22:53
Son Dakika: Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
22:15
Başakşehir maçından sonra Fatih Terim'den transfer açıklaması: Benim gidişimden para gelecekse ben de giderim Başakşehir maçından sonra Fatih Terim'den transfer açıklaması: Benim gidişimden para gelecekse ben de giderim         
22:03
51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz 51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz         
20:47
Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi         
20:13
Songül Karlı, Songül Karlı, "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diyen oğluyla çekildiği fotoğrafını paylaştı         
19:19
Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti         
16:39
Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı         
14:03
Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı         
13:10
Elazığ'da üretilen yerli solar simülatörü yurt dışından da talep görmeye başladı Elazığ'da üretilen yerli solar simülatörü yurt dışından da talep görmeye başladı         
12:47
Dünya bunu konuşuyor: Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri Dünya bunu konuşuyor: Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri         
12:02
e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor         
11:11
Yerli ve milli Yerli ve milli "Ayşehanım" yer fıstığı tohumu, piyasada kullanılan ABD menşeli tohumlara rakip olacak         
11:09
Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı         
10:35
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı         
09:31
İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi         
09:02
"Bakımsızsın" diyerek eşini öldürdüğü iddia edilen İbrahim Tekin sessizliğini bozdu: 10 ay boşuna yattım         
21:03
Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var         
20:45
Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü         
19:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2020 23:39:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eda Çetin'den spora destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei