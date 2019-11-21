Son Dakika Haberleri: Eda Ece, Feride filmine konuk oldu
Son Dakika Magazin Eda Ece, Feride filmine konuk oldu - Son Dakika Magazin

Eda Ece, Feride filmine konuk oldu

6 saat önce

Oyuncu, sürpriz bir karakterle izleyici karşısına çıkacak.

Eda Ece, Feride filmine konuk oldu, System.String[]

Oyuncu, sürpriz bir karakterle izleyici karşısına çıkacak. Yönetmen koltuğuna Ali Yorgancıoğlu ve Zeynep Çamcı'nın birlikte oturduğu film, bir atölyede terzilik yapan Feride'nin patronuna başkaldırıp iddialaşması ve daha sonra moda devlerine kafa tutan yolculuğunu anlatıyor.

zeynep çamcı, Yönetmen, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:36 
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