Eda Ece, Feride filmine konuk oldu
6 saat önce
Oyuncu, sürpriz bir karakterle izleyici karşısına çıkacak.
Oyuncu, sürpriz bir karakterle izleyici karşısına çıkacak. Yönetmen koltuğuna Ali Yorgancıoğlu ve Zeynep Çamcı'nın birlikte oturduğu film, bir atölyede terzilik yapan Feride'nin patronuna başkaldırıp iddialaşması ve daha sonra moda devlerine kafa tutan yolculuğunu anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:36
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