Eda Ece oturduğu daireyi satın aldı - Son Dakika

Eda Ece oturduğu daireyi satın aldı

20.01.2021 08:21
Eda Ece oturduğu daireyi satın aldı, System.String[]

Televizyonun ünlü ismi Eda Ece, geçtiğimiz ay Etiler'den Ulus'a taşınmıştı.

Televizyonun ünlü ismi Eda Ece, geçtiğimiz ay Etiler'den Ulus'a taşınmıştı. Alan Hakko, Mustafa Sandal, Osman Çarmıklı, Yasemin Aloğlu gibi ünlü isimlerin oturduğu siteyi çok beğenen Ece, oturduğu evi satın almış. Siteyi, nezihliği, çeşitli sporların yapılabildiği kulübü ve concierge hizmetiyle çok beğenen güzel oyuncu, oturduğu dairenin sahibi olmak istemiş.

Oynadığı diziyle hem Türkiye'de hem dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Eda Ece, kazandığı parayla iyi bir yatırım yapmak istediğinden bu kararı almış. Birikimlerini değerlendiren güzel oyuncuya ben de "güle güle oturun" temennisinde bulunmak istiyorum...

Sevgilisi yemek yemeyi sevmiyor!

Grace Brands markasının "Çay Sohbetleri"nde Duygu ve Sanem İçil'e konuk olan ünlü blogger Melodi Elbirliler, özel hayatına dair bilgiler verdi.

Geçtiğimiz yıldan beri ekranların sempatik şefi Arda Türkmen'le birlikte olan Elbirliler, sevgilisinin aksine mutfakla arasının hiç iyi olmadığını söyleyerek, yumurta bile kıramadığını anlattı. Güzel blogger, üstüne üstlük yemek yemeyi bile sevmediğini söyledi!

Arda Türkmen'in elinden yemek yemek için restoranlarının önünde kuyruk olanlar var. Onların aksine, kendisiyle birlikte yaşayan sevgilisinin yemekle arasının iyi olmamasına Arda Bey ne diyor acaba?

Bu arada duyduğuma göre, çift her an güzel bir haberle karşımıza çıkabilirmiş. Evlilik teklifinin eli kulağında diye duydum! Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun...

İlk hedef Londra

Moda Tutkusu hesabının kurucusu Yasemin Öğün, cemiyetin yakından takip ettiği bir stil ikonu. Bununla yetinmeyen Öğün, 2 yıl önce "Muse for All" markasını kurarak, kendi tasarımlarını yaratmaya başlamıştı. Burcu Esmersoy, Yasemin Özilhan, Pelin Akın Özalp gibi cemiyetin tarz sahibi isimlerinin de yakından takip ettiği marka, şimdi yurtdışına açılıyormuş.

Özellikle Londra'da büyük ilgi gören Yasemin Öğün, burada mağaza arayışlarına başlamış bile. Yasaklar kalkar kalkmaz da ilk iş olarak bir şirket kurmak üzere Londra'ya uçacakmış. Türk markalarının yurtdışında bu kadar ilgi görmesi göğsümüzü kabartıyor; tebrikler Öğün'e...

YouTuber oldular

İş insanı Cem Boyner'in ikiz kızları Elif ve Ayşe Boyner, YouTuber oldu!

Ayşe Boyner'in eşi Cem Telvi'nin kurduğu bitkisel süt markasının YouTube kanalında yayın yapan ikizler, markanın ürünleriyle yapılan lezzetli tarifleri izleyiciyle paylaşıyor.

Sağlıklı beslenme ve mutfak konusunda iddialı olan ikizler, yaptıkları vegan tariflerle Türkiye'de sınırlı sayıda bir tüketiciye hitap etseler de izlenme oranları giderek yükseliyor.

Eşi Ayşe Boyner'in ve baldızı Elif Boyner'in popülerliğinden yararlanan Cem Telvi, 30 yıldır fındık ticareti yapan bir aileden geliyor.

Telvi, fındıkla bitkisel süt üretimine başlayarak, veganların ve sağlıklı beslenmek adına süt ürünü tüketmek istemeyenlere alternatif geliştirmişti.

Ayşe ve Elif Boyner de yıllardır vegan beslenerek, hiçbir hayvansal gıda tüketmiyor.

Eda Ece oturduğu daireyi satın aldı

Eda Ece, Türkiye, Boyner, Ulus, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Eda Ece oturduğu daireyi satın aldı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Ekonomist Özgür Demirtaş'ın, Mesut Özil transferinden sonra yaptığı paylaşım Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı Gübretaş'ın 6 milyar dolar değerindeki altın keşfi teyit edildi Saatlerce cinsel saldırıda bulunduğu genç kadının arayan annesine "Kızına şu an tecavüz ediyorum" dedi Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu 650 yıllık İncil'i 25 milyon liraya jandarmaya satmaya çalışırken yakalandılar Tüp patlaması sonucu uzman çavuş ve oğlu hayatını kaybetti Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Ümitcan Uygun'un ağabeyi, Müge Anlı'yı ölümle tehdit etti
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gündemde kısıtlamaların esnetilmesi ve aşılama uygulaması var Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gündemde kısıtlamaların esnetilmesi ve aşılama uygulaması var         
09:18
Kulüpler de anlaşırsa, Nabil Dirar Erzurumspor'a transfer olacak Kulüpler de anlaşırsa, Nabil Dirar Erzurumspor'a transfer olacak         
09:08
Roma, Spezia maçında 6 oyuncu değişikliği yaptı! Hükmen yenik sayılacaklar Roma, Spezia maçında 6 oyuncu değişikliği yaptı! Hükmen yenik sayılacaklar         
08:36
Hayriye Çakırbeyli'nin ölümü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vurdu Hayriye Çakırbeyli'nin ölümü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vurdu         
08:28
Meteoroloji'den İstanbul dahil 30 kent için uyarı Meteoroloji'den İstanbul dahil 30 kent için uyarı         
07:55
Survivor 2021'in iddialı yarışmacısı adaya veda etti Survivor 2021'in iddialı yarışmacısı adaya veda etti         
07:26
Sevgilisinin darbettiği kadın önce soyuldu sonra otomobilden atıldı Sevgilisinin darbettiği kadın önce soyuldu sonra otomobilden atıldı         
01:13
Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum         
23:31
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak         
21:52
Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor         
21:05
Emniyetten Emniyetten "Sultangazi'de çocuk kaçırma girişimi"ne ilişkin açıklama: Akli dengesi yerinde değil         
19:13
Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi         
16:21
FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı         
16:11
12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında 12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında         
15:12
Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor         
15:04
130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor 130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor         
12:18
Ailecek komşularının kapısına dayanıp acımadan vurdular! O anlar kamerada Ailecek komşularının kapısına dayanıp acımadan vurdular! O anlar kamerada         
12:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 09:37:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eda Ece oturduğu daireyi satın aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei