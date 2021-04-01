Eda Ece, Sensibio H2O marka yüzü oldu - Son Dakika

Eda Ece, Sensibio H2O marka yüzü oldu

01.04.2021 11:55
Eda Ece, Sensibio H2O marka yüzü oldu, System.String[]

Bioderma Laboratuvarları tarafından dermatologlarla birlikte geliştirilen dünyanın ilk misel suyu "Sensibio H2O"nun reklam yüzü başarılı oyuncu Eda Ece oldu. 'Cildin için öncelik, hassas temizlik' diyen Bioderma tarafından en hassas ciltler dahil, tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun olarak formüle edilen cilt temizleme suyu "Sensibio H2O" tanıtımlarında genç oyuncu yer alacak!

'Cildin için öncelik, hassas temizlik' sloganıyla cilt sağlığına önem veren ve Bioderma Laboratuvarları tarafından dermatologlarla birlikte geliştirilen, misel suyun mucidi Sensibio H2O'nun reklam yüzü başarılı oyuncu Eda Ece oldu! Tüketicilerin eczane kanalında #1 numaralı misel suyu* tercihi olan Sensibio H2O, cildin kendisinden ilham alarak geliştirilen eşsiz misel teknolojisi ile cilde zarar vermeden cildi tek bir pamukta derinlemesine temizleyerek nazikçe arındırıyor ve yatıştırıyor.

Markanın Türkiye'deki ilk reklam yüzü olan Eda Ece kendisinin de ilk reklam filmi olması sebebiyle iş birliğinin kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyerek; "Cilt sağlığı hepimiz için en önemli konulardan biri. Yoğun çalışma temposu, makyaj, cildin gün içerisinde maruz kaldığı kirlenme sonrasında doğal bir arındırıcıya, temizleyiciye çok ihtiyacımız oluyor. Bioderma ürünlerinin hassas ciltlere uygun olması, alkol, sabun ve alerjen maddeler içermemesi nedeniyle her zaman tercih ettiğim ve güvendiğim bir markaydı ve ilk defa bir markanın yüzü olarak reklam filminde yer alıyorum. Şimdi bu iş birliği sayesinde; Sensibio H2O ürününün, cildin tüm hassasiyetine uygun, eşsiz bir temizleme sağlarken cilde zarar vermediğini, herkesle paylaşmaktan mutluluk duyacağım" dedi.

Kir, cilt seçmez. Su yetmez, Sensibio H2O yeter!

Cilt, gün içinde birçok dış etkene maruz kalıyor… Şehir yaşamındaki doğalgaz ve egzoz dumanı, havaya karışan ağır metaller, polen, kapalı alanlarda maruz kalınan toz ve kimyasallar ciltte gözenekleri tıkayarak hassasiyete yol açabiliyor.

"Cildin için öncelik, hassas temizlik" diyen Bioderma, cilt temizleme suyu Sensibio H2O'nun misel su teknolojisiyle tek bir pamukla makyajı %99 temizliyor. Sağlıklı bir cildin ilk adımı günlük cilt temizliğinden geçiyor, o yüzden sadece makyaj yaptığımız zamanda değil, günlük hayatta da cildimizi temizlememiz gerekiyor. Sensibio H2O, çevre kirliliğinden kaynaklanan ağır metalleri %78 ciltten arındırıyor. Yeni dönemin gereksinimlerinden biri haline gelen maske kullanımı, cildin doğal dengesini değiştirebiliyor, bu dengeyi korumak için ise cildin kendisinden ilham alan ürünleri kullanmak daha önem kazanıyor. Sensibio H2O, cildin doğal florasını %95 koruyor. Hem de ne kadar sık kullanıldığından bağımsız olarak... "Kir, cilt seçmez. Su yetmez, Sensibio H2O yeter" sloganıyla ürün, yoğun hayat temposunda koşuştururken cilde ferah bir nefes aldırıyor.

Tüm bunlarla birlikte en hassas ciltler de dahil olmak üzere tüm cilt tiplerine uygun Sensibio H2O; alkol, sabun ve alerjen içermiyor ve içerisindeki aktif yatıştırıcı olan salatalık ekstresi sayesinde cildi yatıştırıyor, cildin şişkinliğini gideriyor ve ciltte anında ferahlama sağlıyor. Eşsiz temizleme ve makyaj çıkarma gücü ile tüm kiri ve yağı cilde zarar vermeden derinlemesine arındırıyor.

Pandemi süreciyle birlikte yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan maskelerin de cilt üzerinde olumsuz etkisi olabiliyor. Maske kullanımından dolayı ciltte oluşan hassasiyet ve kızarıklara karşı da etki gösteren Sensibio H2O maske kullanımı sonrasında veya maske değişimi sırasında kullanılabiliyor. Tam da bu sebeble ürünün çanta boyu da lansmanın bir parçası... Bir makyaj temizleyicisinden çok daha fazlası olan cilt temizleme suyu Sensibio H2O, saf ve yatışmış bir cilt için gün içerisinde ihtiyaç duyulduğu anda tercih edilebiliyor. Üstelik durulama gerektirmeyen formülü sayesinde pratik kullanım imkanı sağlıyor. Göz ve dudak etrafında da güvenle kullanılabiliyor.
Eda Ece, Sensibio H2O marka yüzü oldu

Bioderma, Eda Ece, Makyaj, Alkol, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Eda Ece, Sensibio H2O marka yüzü oldu - Son Dakika Magazin


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