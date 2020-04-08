Eda Ece: Yazıklar olsun sevgilim
6 saat önce
Eda Ece, sevgilisinin önerileri arasında kendi dizisini göremeyince sitem dolu bir yorum yazdı: "Yasak Elma'yı önermedin mi? Yazıklar olsun!"
Eda Ece, sevgilisinin önerileri arasında kendi dizisini göremeyince sitem dolu bir yorum yazdı: "Yasak Elma'yı önermedin mi? Yazıklar olsun!"
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 08:04
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