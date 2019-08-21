Son Dakika Haberleri: Eda Erdem Dündar 1 yıl daha Fenerbahçe'de!
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Eda Erdem Dündar 1 yıl daha Fenerbahçe'de!

47 dakika önce

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;"Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında, takım kaptanı Eda Erdem Dündar'ın bu yıl sona erecek sözleşmesini 1 yıl daha uzatmıştır.

Eda Erdem Dündar 1 yıl daha Fenerbahçe'de!, System.String[]
Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

"Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında, takım kaptanı Eda Erdem Dündar'ın bu yıl sona erecek sözleşmesini 1 yıl daha uzatmıştır.

Fenerbahçe formasını 2008-09 sezonundan bu yana başarıyla terleten, armamızı gururla taşıyan kaptanımız Eda Erdem Dündar; 10 yılı aşkın bu süreçte kazanılan tarihi başarılarda önemli pay sahibi olmuştur.

Yapılan anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını temenni ediyor; Çubuklu formamızı her zaman ruhu ve aidiyetiyle taşıyan kaptan Eda Erdem Dündar'a, Fenerbahçe Opet forması altında nice büyük başarılar ve kupalar diliyoruz.

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OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:55 
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