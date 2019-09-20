Son Dakika Haberleri: Eda erdem dündar ile brankica mihajlovic, rüya takım'da
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Eda erdem dündar ile brankica mihajlovic, rüya takım'da

1 saat önce

Türkiye'nin Macaristan, Polonya ve Slovakya ile ortaklaşa düzenlediği 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci olan milli takımda, kaptan Eda Erdem Dündar, turnuvanın Rüya Takım'ına seçildi.

Eda erdem dündar ile brankica mihajlovic, rüya takım'da, System.String[]
Türkiye'nin Macaristan, Polonya ve Slovakya ile ortaklaşa düzenlediği 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci olan milli takımda, kaptan Eda Erdem Dündar, turnuvanın Rüya Takım'ına seçildi. Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferi Sırp Brankica Mihajlovic de Rüya Takım'da yer aldı.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından açıklanan listede, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ile A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar turnuvanın "en iyi orta oyuncusu", Brankica Mihajlovic ise  "en iyi smaçörü" seçildi.
Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Rüya Takımı şu şekilde:
Pasör: Maja Ognjenovic (Sırbistan)
Pasör Çaprazı: Tijana Boskovic (Sırbistan)
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Türkiye), Agnieszka Kakolewska (Polonya)
Smaçörler: Brankica Mihajlovic (Sırbistan), Miriam Sylla (İtalya)
Libero: Simge Aköz (Türkiye)



Eda Erdem, voleybol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:41 Kaynak: DHA
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