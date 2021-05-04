Eda Erdem Dündar: "Milli Takımı hepimiz çok özledik" - Son Dakika

Eda Erdem Dündar: "Milli Takımı hepimiz çok özledik"

04.05.2021 21:45
Eda Erdem Dündar:

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, "Milli Takımı hepimizi çok özledik" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, "Milli Takımı hepimizi çok özledik" dedi.

25 Mayıs'ta İtalya'nın Rimini şehrinde başlayacak FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul kampının ikinci gününü tamamladı. Hazırlıklarına dün yaptığı fitness antrenmanıyla başlayan milliler, ilk top çalışmasını bugün Yardımcı Antrenör Alper Hamurcu yönetiminde yaptı.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde final müsabakasında yer alan Cansu Özbay, Zehra Güneş, Kübra Akman, Meliha İsmailoğlu, Tuğba Şenoğlu, Ayça Aykaç ve başantrenör Giovanni Guidetti ilk çalışmada bulunmadı. Antrenmanın ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, kampla ilgili yaptığı açıklamada, "Milli takım sezonunu açtığımız için mutluyuz çünkü hepimiz çok özledik. Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bu yaz oldukça önemli turnuvalarımız var. Hepsi bizim için çok değerli, hepimizin hedefi bu yazı iyi değerlendirip Milletler Ligi'ne, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na ve Avrupa Şampiyonası'na hazır bir şekilde katılabilmek. Uzun bir milli takım dönemi olacak. Umarım hepimizin adına keyifli geçer; güzel anılar ve başarılar biriktireceğimiz bir yaz olur" diye konuştu.

(İHA)

Eda Erdem Dündar: Milli Takımı hepimiz çok özledik
Eda Erdem Dündar: Milli Takımı hepimiz çok özledik
Eda Erdem Dündar: Milli Takımı hepimiz çok özledik

Eda Erdem, İstanbul, voleybol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eda Erdem Dündar: 'Milli Takımı hepimiz çok özledik' - Son Dakika Spor


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