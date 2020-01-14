Eda Erdem Dündar: "Tokyo'da kürsüye çıkmak için mücadele edeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Eda Erdem Dündar: 'Tokyo'da kürsüye çıkmak için mücadele edeceğiz' - Son Dakika Spor

Eda Erdem Dündar: "Tokyo'da kürsüye çıkmak için mücadele edeceğiz"

6 saat önce

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya almak için mücadele edeceklerini söyledi.

Eda Erdem Dündar:

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya almak için mücadele edeceklerini söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli takımın kaptanı Eda Erdem Dündar, basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun Fransa ekibi ASVEL'le Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynadığı karşılaşmada onurlandırıldı.

Karşılaşma öncesi ismi anons edilen ve saha kenarına gelen Eda'ya taraftarlar büyük destek verdi. Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'ndan çiçek alan Eda Erdem Dündar, kısa bir açıklama yaparak şunları kaydetti:

"Çok teşekkür ediyorum. Bu salona her geldiğimde bu atmosfere bayılıyorum. Filenin Sultanları olarak yaptığımız işin ne kadar büyük olduğunun yeni farkına varıyoruz. İnanıyoruz ki yükselttiğimiz çıtayı Tokyo'da daha yukarı çıkaracağız. Tokyo'da kürsüye çıkmak için mücadele edeceğiz. Desteğini ve ilginize çok teşekkür ediyorum."

Malcolm Thomas, Eda Erdem, Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Arda Turan, Mino Raiola ile görüştüğüne dair iddiaları yalanladı
İtalyanlar yazdı: Merih'in Avrupa Şampiyonası'na yetişmesi çok zor Türkiye'nin yerli ve milli ilk motoru yarın teslim ediliyor Fenerbahçe Beko, ASVEL'i 86-64 yendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 03:36:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eda Erdem Dündar: "Tokyo'da kürsüye çıkmak için mücadele edeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]