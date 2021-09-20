Eda Erdem'in 3'üncülük forması Ajda Pekkan'da!

Ajda Pekkan önceki akşam KüçükÇiftlik Park'ta ilk kez sahne aldı. Süperstar'ın kostümlerini Cihan Nacar tasarladı. İzleyiciler pandemi koşullarına uygun olarak hazırlanan localı oturma düzeninde yer aldı.

Pekkan için özel sahne tasarımı ve görsel sürprizler hazırlandı. Ajda Pekkan'ın dünden bugüne sevilen şarkılarını dinleyiciler hep bir ağızdan seslendirdi.

Pekkan'a Avrupa Şampiyonası'nda 3'üncülük elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, şampiyonada giydiği formasını hediye etti. Kuliste formayı yetkililerden teslim alan süperstar, takım kaptanına teşekkürlerini iletti.

Konsere Erkan Özerman, Saffet Emre Tonguç, Mahmut Anlar, Ender Sanal, Taner Horoz, Begüm Kütük, Erdil Yaşaroğlu, Tuğkan gibi ünlü isimler katıldı.

Erdil Yaşaroğlu ve Begüm Kütük çifti, koronavirüs nedeniyle çocuk yapmaya çekindiklerini söyledi: "Biraz daha vakit var, pandemi hepimizi ürkütüyor."