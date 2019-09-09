Eda Erdem ve Naz Aydemir'den ailelere voleybol tavsiyesi

Avrupa ikincisi olan Filenin Sultanları, TRT Spor'un konuğu oldu. 16 yıl sonra yeniden gümüş madalya kazanan A Milli Takımımızın önemli isimleri genç nesile de tavsiyelerde bulundu.



Eda Erdem, "Ailelerin çocuklarına isimlerimizi verebilecek konuma gelebiliyorsak bu bizim onur verici bir durum. Eğer yetenekleri varsa, şans da kendileriyle beraberse çok çalışmaları takdirde bu noktalara gelebileceklerini düşünüyorum. Yazımız kışımız yok, yaşıtlarımız tatil yaparken biz milli forma için emek veriyoruz. Çok fazla istemeleri gerekiyor." şeklinde konuştu.



Naz Aydemir ise, "Yaptığımız zor bir iş. İnsanlar özenerek başlıyor ama yapılan çok zor bir iş. Alt yapı seçmeleriyle başlıyor, o kısım çok önemli. Aileler çocukları rahat bıraksınlar, çocuklar spor yapmaktan keyif alsınlar. Kazanmak kaybetmek bir oyun. Annelere babalara onlara bu güzel ortam için gerekenleri yapmalarını rica ediyorum." dedi.



Kaptan Eda Erdem final maçının ardından bu açıklamaları yapmıştı...