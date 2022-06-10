Eda Milka ile hediyeli Twitch canlı yayını! - Son Dakika
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Eda Milka ile hediyeli Twitch canlı yayını!

10.06.2022 23:40
Eda Milka ile hediyeli Twitch canlı yayını!

Twitch canlı yayınının yeni bölümünde SDN editörü Yağmur Yıldırım ve Eda Milka ile takipçilerimizle sohbet edip oyun oynayacağız.

Her hafta gerçekleştirdiğimiz Twitch canlı yayınının yeni bölümünde SDN editörü Yağmur Yıldırım ve Eda Milka ile takipçilerimizle sohbet edip oyun oynayacağız. Ayrıca sürpriz bir hediyemiz de sizleri bekliyor.

Twitch canlı yayınımızda sizleri bekliyoruz

Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Twitch canlı yayınına bu hafta da devam ediyoruz. 10 Haziran Cuma saat 21: 00'da başlayacağımız canlı yayınımızda ile sizlerle buluşacağız. Ayrıca pazar günleri yayınladığımız haftalık bültenimize abone olarak bilim ve teknoloji alanında kaçırdığınız haberlere göz atabilirsiniz.

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Eda Milka ile hediyeli Twitch canlı yayını!

Teknoloji hakkında sohbet ettiğimiz, oyun oynayarak izleyicilerimizle güzel vakit geçirdiğimiz Twitch canlı yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hem sohbet ederek hem de son günlerin en popüler oyunlarına göz atarak keyifli bir canlı yayında sizleri de aramızda görmek istiyoruz.

Canlı yayınlarımızda SDN ofisi ekibimize soru sorabilir, merak ettiğiniz konular hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca canlı yayınlarımızda görmek istediğiniz konseptler hakkında da öneride bulunabilirsiniz.

YORUMLAR
500
12 milyonluk servetini kripto para piyasasında kaybeden genç canlı yayında ailesinden helallik istedi 12 milyonluk servetini kripto para piyasasında kaybeden genç canlı yayında ailesinden helallik istedi
Kaynak: Shiftdelete

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eda Milka ile hediyeli Twitch canlı yayını! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eda Milka ile hediyeli Twitch canlı yayını! - Son Dakika
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