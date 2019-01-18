Son Dakika Haberleri: Eda'nın Karne Mutluluğu

Eda'nın Karne Mutluluğu

36 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle evde eğitim hizmeti alarak 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemini başarıyla tamamlayan ortaokul öğrencisine karnesini Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, evinde verdi.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle evde eğitim hizmeti alarak 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemini başarıyla tamamlayan ortaokul öğrencisine karnesini Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, evinde verdi.

Evde eğitim alan Eda Kalkan'ı evinde ziyaret ederek karnesini ve hediyesini veren Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Eda'nın karne mutluluğuna ortak oldu. Kaymakam Ali Sırmalı'ya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Hasan Zorer eşlik etti.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Eda Kalkan'ı tebrik ederek sohbet eden Kaymakam Ali Sırmalı; "Eda, başarılı bir öğrencimiz. Bu nedenle onun karnesini evinde vererek onu mutlu etmek istedik. Milli Eğitim Bakanlığımızın bildiğiniz gibi, evde eğitim hizmetleri var. Bu kapsamda öğrencimiz eğitimini evde alıyor. Öğretmenlerimiz Eda'nın evine geliyor. Bizler öğrencimizin yetişmesi ve gelişmesi, geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Eda Kalkan'nın babası; "Çok teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamıma, Milli Eğitim Müdürüme, okul müdürümüze ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Bugün Eda'yı çok mutlu ettiniz. Allah hepsinden razı olsun" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:37 Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, Ali Sırmalı, Güncel
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