Eda Nur Kaplan'a "cinsel saldırı" davasına devam edildi - Son Dakika
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Eda Nur Kaplan'a "cinsel saldırı" davasına devam edildi

01.03.2022 17:11
Eda Nur Kaplan'a "cinsel saldırı" davasına devam edildi

Başkentte intihar eden Eda Nur Kaplan'a, "nitelikli cinsel saldırı"da bulundukları iddiasıyla tutuklanan sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun yargılanmasına devam edildi.

Başkentte intihar eden Eda Nur Kaplan'a, "nitelikli cinsel saldırı"da bulundukları iddiasıyla tutuklanan sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun yargılanmasına devam edildi.

Ankara 12. Ağır Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ve taraf avukatları ile Eda Nur Kaplan'ın annesi ve kardeşi katıldı.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanıklara söz verdi.

Sanık Ardıçoğlu, maktulün ablası Güler Kaplan'ın verdiği ifadelerin çelişkili olduğunu, hiç kimseye zorla bir şey yapmadığını öne sürdü.

"Hastane raporları da bir zorlama olmadığını söylüyor. Ben ona otelde bir şey yapsam bir çığlık atsa her yerde polis var zaten." şeklinde kendisini savunan sanık, suçsuz olduğunu belirterek, beraatini istedi.

"Tek suçum alkollü araç kullanmak"

Sanık Güzelyurt da Kaplan'ın kendisinden şikayetçi olmadan birkaç gün önce "İyi olacağız." diye mesaj attığını, aralarında herhangi sorun olmadığını iddia etti.

Güzelyurt, "Tanışmamızdan, eğlenmemize oradan da otele gitmemize kadar hiçbir zorlama olmadı. Kamera kayırlarında da her şey ortada. O gün benim tek suçum alkollü araç kullanmak başka hiçbir suçum yok." diye konuştu.

Avukat beyanlarının ardından, ara kararını açıklayan mahkeme, maktulün ablası Güler Kaplan'ın kullandığı telefondaki olay gününe ait videoların bilirkişiye gönderilerek incelenmesine karar verdi.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 22 Mart'a bırakıldı.

Olayın geçmişi

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan, ölümünden önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'dan şikayetçi olmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay günü Güzelyurt'un, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi Ardıçoğlu'nun da gerçekleştirdiği ifade edilerek, bu şekilde, "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdiği belirtilen sanıkların, en az 18 yıl hapisle cezalandırılması istenmişti.

Eda Nur Kaplan, sanıklar hakkında polise şikayette bulunduktan bir hafta sonra, 7 Ağustos 2021'de intihar etmişti.

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Eda Nur Kaplan, Mahkeme, İntihar, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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