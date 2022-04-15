Eda Nur Kaplan'a "cinsel saldırı" davasında esasa ilişkin mütalaa açıklandı - Son Dakika
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Eda Nur Kaplan'a "cinsel saldırı" davasında esasa ilişkin mütalaa açıklandı

15.04.2022 11:55
Eda Nur Kaplan'a "cinsel saldırı" davasında esasa ilişkin mütalaa açıklandı

Başkentte intihar eden Eda Nur Kaplan'a "nitelikli cinsel saldırı"da bulundukları iddiasıyla tutuklanan sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Başkentte intihar eden Eda Nur Kaplan'a "nitelikli cinsel saldırı"da bulundukları iddiasıyla tutuklanan sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Ankara 12. Ağır Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar, taraf avukatları ile Eda Nur Kaplan'ın ailesi katıldı.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esasa ilişkin görüşünü açıklaması için savcıya söz verdi.

Savcı, mütalaasında Güzelyurt ve Ardıçoğlu'nun Kaplan'a yönelik "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdiklerini belirterek, sanıkların Türk Ceza Kanunu'nun 102/3-a maddesi uyarınca 18'er yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını istedi.

Söz alan müşteki avukatları, mütalaa doğrultusunda sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Tutuklu sanık Ardıçoğlu, savunmasını hazırlamak için süre istedi.

Ardıçoğlu, "Dosyada hiçbir şey yokken tutukluyum. O kadar rapor sunuldu, en azından raporların birinde aleyhe bir şey olabilirdi ancak yok. Sosyal medya üzerinden bu duruma geldik, tutuksuz yargılanmak istiyorum." dedi.

Tutuksuz sanık Güzelyurt da esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmak için mahkemeden süre talebinde bulundu.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklara mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 13 Mayıs'a erteledi.

Olayın geçmişi

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan, ölümünden önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'dan şikayetçi olmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay günü Güzelyurt'un, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi Ardıçoğlu'nun da gerçekleştirdiği ifade edilerek, bu şekilde "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdikleri belirtilen sanıkların, bu suçtan cezalandırılmaları istenmişti.

Eda Nur Kaplan, sanıklar hakkında polise şikayette bulunduktan bir hafta sonra, 7 Ağustos 2021'de intihar etmişti.

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Eda Nur Kaplan, İntihar, Saldırı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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