Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırı davasında sonuç çıktı! İki sanık beraat etti - Son Dakika
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Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırı davasında sonuç çıktı! İki sanık beraat etti

13.05.2022 14:54
Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırı davasında sonuç çıktı! İki sanık beraat etti

Ankara'nın, Çankaya ilçesinde ailesine mektup bıraktıktan sonra 15'inci kattan atlayarak yaşamına son veren Eda Nur Kaplan'a (18), önce cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla görülen davada karar açıklandı. Cinsel saldırıda bulundukları suçlamasıyla yargılanan ve savcının mütalaasında 18'şer yıl hapis talep ettiği sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu, beraat etti.

Eda Nur Kaplan, geçen yıl 7 Ağustos günü ablası Güler Kaplan'ın erkek arkadaşının Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi. Kaplan, intihardan önce annesine, "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeyin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen" mesajı gönderdi. Kaplan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürerek şikayette bulunduğu Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu gözaltına alınıp, tutuklandı. 2 sanık hakkında Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan dava açıldı. Sanıklardan Yusuf Güzelyurt yargılama sırasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

SAVCI CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ

Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına başka suçtan tutuklu sanık Yusuf Güzelyurt, tutuklu sanık Mehmet Ardıçoğlu, Eda Nur Kaplan'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme, celse arasında verilen ara karar gereği olay günü otelde tutanak tutan polis memurlarını tanık olarak dinledi. Ardından söz alan cumhuriyet savcısı, önceki celse sunduğu mütalaasını tekrarlayarak, sanıkların 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 18'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

"KADININ BEYANI İLE HAYATIMIZ MAHVOLDU"

Taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarının ardından son sözü sorulan sanık Mehmet Ardıçoğlu, "Ben zorla bir şey yapmadım. Sosyal medyadan algı yaratılarak suçlandık. Bütün iddialar yalandır. Mahkemenin adaletine güveniyorum" dedi. Sanık Yusuf Güzelyurt da, "Tüm raporlar suçsuz olduğumuzu gösteriyor. Suçsuz olduğumuz halde bir kadının beyanı ile hayatımız mahvoldu. Takdir mahkemenindir" ifadelerini kullandı.

MAHKEMEDEN BERAAT KARARI

Mahkeme heyeti her iki sanığı da suçsuz bularak beraatlarına hükmetti. Sanık Ardıçoğlu hakkındaki kararın oy birliği, sanık Güzelyurt hakkındaki kararın ise oy çokluğu ile alındığı belirtildi. Kararla birlikte tutuklu sanık Ardıçoğlu'nun tahliyesine de hükmedildi.

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Son dakika... Eda Nur Kaplan'a 'cinsel saldırı' davasında karar açıklandı Son dakika... Eda Nur Kaplan'a 'cinsel saldırı' davasında karar açıklandı Son dakika haber... Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırı davasında sanıklar beraat etti Son dakika haber... Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırı davasında sanıklar beraat etti

Eda Nur Kaplan, Saldırı, Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırı davasında sonuç çıktı! İki sanık beraat etti - Son Dakika


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