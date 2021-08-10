Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli hakkında tutuklama talebi - Son Dakika

Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan M.A. çıkarıldığı hakimlikçe "adli kontrol hükümleri" uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Başkentte intihar eden Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli Y.G, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Herkes endişeli gözlerle denize baktı! Talihsiz kadın, iki eli de sargıda olduğu için suya düşmüş