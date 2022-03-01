Eda Nur Kaplan davası sanıklarından Güzelyurt: "O gün tek suçum alkollü araç kullanmaktı" - Son Dakika

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın 15. katından atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan'ın ölümünden önce cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla görülen davaya devam edildi. Duruşmada söz alan sanık Yusuf Güzelyurt, "O gün benim tek suçum alkollü araç kullanmak başka hiçbir suçum yok" dedi.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Arduçoğlu'nun yanı sıra Kaplan'ın annesi, kardeşi ve tanıklar salonda hazır bulundu.

Kaplan, intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle şikayette bulunmuş, Güzelyurt ve Arduçoğlu çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Güzelyurt ve Arduçoğlu hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin en az 18 yıl cezalandırılmaları istenmişti.

"Polise gideriz diye tehdit edildim"

Eda Nur Kaplan'ın ve ablasının da verdikleri ifadelerin sürekli çelişki halinde olduğunu söyleyen Arduçoğlu, "Ben kimseye zorla bir şey yapmadım. Hastane raporları da bir zorlama olmadığını söylüyor. Ben ona otelde bir şey yapsam bir çığlık atsa her yerde polis var zaten. Eğlenirlerken hiç şikayetleri olmadı sonradan ortaya bir yalan attılar. Tutukluluğumu uzatmak için dosyaya sürekli bir şey eklemeye çalışıyorlar. Polise gideriz diye tehdit ettiler ben de size polis varsa bana da var dedim. Zaten ablasının da ifadeleri hep çelişkili. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

"Tek suçum alkollü araç kullanmak"

Kaplan'ın kendisinden şikayetçi olmadan birkaç gün önce kendisine 'iyi olacağız' diye mesaj attığını belirten sanık Güzelyurt, "Tanışmamızdan, eğlenmemize oradan da otele gitmemize kadar hiçbir zorlama olmadı. Kamera kayırlarında da her şey ortada hepsinde Eda Nur Kaplan kendinde. O gün benim tek suçum alkollü araç kullanmak başka hiçbir suçum yok. Mağdur o gün her şeyi hatırlıyor sonradan hiçbir şey hatırlamadığını söylüyor. Hatta polise gitmeden önce mesajlaştık 'İyi olacağız' diye yazdı bana" ifadelerini kullandı.

Sanıkların beyanlarını dinleyen mahkeme, Eda Nur'un ablası Güler Kaplan'ın olayın yaşandığı gün eğlence mekanında çektiği videonun dosyaya dahil edilmesine, cep telefonunun bilir kişi tarafından incelenmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi. - ANKARA