Eda Nur Kaplan'ın cinsel istismara uğradığı iddiasıyla görülen davada tahliye kararı - Son Dakika
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Eda Nur Kaplan'ın cinsel istismara uğradığı iddiasıyla görülen davada tahliye kararı

22.03.2022 13:56
Eda Nur Kaplan'ın cinsel istismara uğradığı iddiasıyla görülen davada tahliye kararı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın 15. katından atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan'ın ölümünden önce cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla görülen davada sanık Yusuf Güzelyurt tahliye edildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın 15. katından atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan'ın ölümünden önce cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla görülen davada sanık Yusuf Güzelyurt tahliye edildi.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Arduçoğlu'nun yanı sıra Kaplan'ın annesi, kardeşi ve tanıklar salonda hazır bulundu.

Kaplan, intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle şikayette bulunmuş, Güzelyurt ve Arduçoğlu çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Güzelyurt ve Arduçoğlu hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin en az 18 yıl cezalandırılmaları istenmişti.

Davanın bugün görülen duruşmasında savcı, telefon incelemesinin devam ettiğini beyan ederek sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi. Savcının talebine karşı savunma yapan Mehmet Arduçoğlu, maktulün annesinin katıldığı Tv programında kızının intihar etmediğini, ama duruşma salonunda intihar ettiğini söylediğini beyan ederek, "Eda'nın telefonunun sim kartını bile almışlar. Bizse olduğu gibi verdik. Mahkemeyi uzatmak için yapıyorlar bunu, ellerinde sunacakları bir şey yok. Benim gönlüm rahat. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Diğer sanık Yusuf Güzelyurt ise tanıkların ve gelen raporda her şeyin ortada olduğunu belirterek Eda Nur'un o gece sarhoş olmadığını iddia etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Arduçoğlu'nun tutukluluk halinin devamına, Güzelyurt'un ise tahliyesine hükmederek duruşmayı 15 Nisan'a erteledi. Tahliye edilen sanık Güzelyurt'a ayrıca yurt dışı yasağı uygulandı. - ANKARA

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Eda Nur Kaplan, Çankaya, İntihar, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eda Nur Kaplan'ın cinsel istismara uğradığı iddiasıyla görülen davada tahliye kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eda Nur Kaplan'ın cinsel istismara uğradığı iddiasıyla görülen davada tahliye kararı - Son Dakika
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