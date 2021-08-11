Eda Nur Kaplan soruşturmasında gözaltı sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

Eda Nur Kaplan soruşturmasında gözaltı sayısı 3'e yükseldi
11.08.2021 14:25
Ankara'da kendisine cinsel saldırı edildiğini öne sürerek intihar eden Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi sayısı 3'e yükseldi.
Ankara'da kendisine cinsel saldırı edildiğini öne sürerek intihar eden Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi sayısı 3'e yükseldi.
Başkentte kendisine cinsel saldırıda bulunulduğu ileri sürüp ardından da bir binanın 15'inci katından atlayarak hayatına son veren Eda Nur Kaplan'ın soruşturmasına yönelik gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan Yusuf G. savcılığın itirazı üzerine tutuklandı. Kaplan'ın şikayetiyle 31 Temmuz'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan diğer şüpheli Mehmet A. ise hakkındaki arama kararına istinaden yeniden gözaltına alındı. Ayrıca, olay gecesi odada olduğu belirlenen Aşkın K. isimli şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
(Ali Nargüner/İHA)
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