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Eda Nur'un cinsel istismar davasında tutuklanan sanık: Elini bile zorla tutmadım! - Son Dakika

Eda Nur'un cinsel istismar davasında tutuklanan sanık: Elini bile zorla tutmadım!

11.08.2021 12:23

18 yaşındaki Eda Nur'un intihar etmeden önce polise verdiği ifade ortaya çıktı. Eda Nur'un ifadesinde cinsel istismar iddiası ortalığı karıştırdı. Cinsel istismar iddiasında adı geçen şahıslardan Yusuf G. savunma verdi. Yusuf G. savunmasında "En son mekanda 'beni evine götür' dedi. Kız yetimhanede yetişmiş birisidir. Ben kendisinin elini bile zorla tutmadım." dedi.

Ankara'da geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan isimli genç, tecavüze uğradığını belirterek intihar etti. Genç kızın polise verdiği ifadede adı geçen şahıslarda Yusuf G. de polisin çalışması sonucu yakalandı. Yusuf G.'nin savunması da ortaya çıktı. Şahıs, bahsi geçen iddialarla alakası olmadığını ve kızın elini bile zorla tutmadığını dile getirdi.

"KENDİSİNİN ELİNİ ZORLA BİLE TUTMADIM"

Yusuf G.'nin hakim karşındaki savunması ortaya çıktı. Suçlamaları reddeden Yusuf G., Eda Nur Kaplan ile sosyal medya üzerinden tanıştığını ve zorla elini bile tutmadığını söyledi. Yusuf G. savunmasında şunları söyledi:

"Ben yüklenen suçla ilgili olarak kollukta ve savcılıkta ifade vermiştim. Aynen tekrar ederim, olayla uzaktan yakından alakam yoktur. Kendisiyle tanıştığım platform Tinder'dır. Bütün kamera kayıtları da ortadadır. En son mekanda 'beni evine götür' dedi. Kız yetimhanede yetişmiş birisidir. Ben kendisinin elini bile zorla tutmadım. Mehmet ile yaşadığı olayda ben kesinlikle yoktum.

Eda Nur'un 'Bana tecavüz etti' dediği şüphelisinin savunması ortaya çıktı: Elini bile zorla tutmadım

"MEKANA EL ELE GİRDİK"

Whatsapp yazışmaları var. Ben olayı duyar duymaz avukatımla teslim oldum. Arandığım anda direk geldim. Sadece babam ile yaşıyorum. Kendisi de rahatsızdır, zaten bende kalacağının ses kaydı var, kendisi bana söyledi. Sabaha kadar yanımdasın tarzı konuşmalar yanıma gelmeden önce var. Yanıma farklı bir amaçla gelmedi. Mekandan birlikte çıktık. Mekana girerken el ele girdik. Tüm savunmam bundan ibarettir. Ekleyecek bir husus yoktur, serbest bırakılmayı talep ederim."

ADLİ KONTROLLE BIRAKILMASINA SAVCILIKTAN İTİRAZ

Yusuf G. isimli şahıs, 'nitelikli cinsel saldırı' suçuyla sevk edildiği sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin ardından konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şahsın adli kontrolle serbest bırakılmasına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan itiraz geldi.

Adli kontrol talebine başsavcılıkça hemen itiraz edildiği kaydedilen açıklamada, "Elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda başsavcılığımız talimatıyla dün gözaltına alınan şüpheli Y.G.'ye, tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince konutu terk etmeme ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirleri uygulanmış olup karara başsavcılığımız tarafından derhal itiraz edilmiştir. Ayrıca diğer şüpheli M.A. hakkında Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarılmıştır. Her iki soruşturma da titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Eda Nur'un cinsel istismar davasında tutuklanan sanık: Elini bile zorla tutmadım!

Eda Nur Kaplan, Cumartesi, İntihar, Sulh, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Eda Nur'un cinsel istismar davasında tutuklanan sanık: Elini bile zorla tutmadım! - Son Dakika


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