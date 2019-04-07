Son Dakika Haberleri: Eda Öğretmen, 6 Yaşındaki Kızının Yanında Öldürüldü

Eda Öğretmen, 6 Yaşındaki Kızının Yanında Öldürüldü

1 saat önce

MERSİN'de Türkçe öğretmeni Eda Kaymaklı (38), apartmanın 12'nci katındaki dairede, 6 yaşındaki kızının yanında bıçaklanarak öldürüldü.

Eda Öğretmen, 6 Yaşındaki Kızının Yanında Öldürüldü, System.String[]
MERSİN'de Türkçe öğretmeni Eda Kaymaklı (38), apartmanın 12'nci katındaki dairede, 6 yaşındaki kızının yanında bıçaklanarak öldürüldü. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, küçük kızı evin bir odasında korkudan saklanırken, buldu.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Fatma Eser Apartmanı'nın 12'nci katında meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu eşinden ayrılan, özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Eda Kaymaklı'nın birlikte yaşadığı 6 yaşındaki kızının çığlıklarını duyan komşuları, polise haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde, Eda Kaymaklı'nın cesediyle karşılaştı. Kaymaklı'nın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenirken, korkudan evin bir odasına saklanan adı açıklanmayan küçük kız ise polis ekipleri tarafından korumaya alındı.

Eda Kaymaklı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:59 Kaynak: DHA

Polis, Türkçe Öğretmeni, Mersin, Güncel
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