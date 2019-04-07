Eda Öğretmen, 6 Yaşındaki Kızının Yanında Öldürüldü
1 saat önce
MERSİN'de Türkçe öğretmeni Eda Kaymaklı (38), apartmanın 12'nci katındaki dairede, 6 yaşındaki kızının yanında bıçaklanarak öldürüldü.
MERSİN'de Türkçe öğretmeni Eda Kaymaklı (38), apartmanın 12'nci katındaki dairede, 6 yaşındaki kızının yanında bıçaklanarak öldürüldü. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, küçük kızı evin bir odasında korkudan saklanırken, buldu.
Olay, merkez Yenişehir
ilçesi Cumhuriyet Mahallesi
'ndeki Fatma Eser
Apartmanı'nın 12'nci katında meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu eşinden ayrılan, özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Eda Kaymaklı'nın birlikte yaşadığı 6 yaşındaki kızının çığlıklarını duyan komşuları, polise haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde, Eda Kaymaklı'nın cesediyle karşılaştı. Kaymaklı'nın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenirken, korkudan evin bir odasına saklanan adı açıklanmayan küçük kız ise polis ekipleri tarafından korumaya alındı.
Eda Kaymaklı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı. - Mersin
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:59 Kaynak: DHA
12 Yaşındaki Çocuğun İfadesi Cinayetin Seyrini Değiştirdi
Gözü Dönmüş Zanlı, Kız Kardeşini Öldürüp Anne ve Babasını Yaraladı
Bar İşletmecisi Yanında Çalışan Genci Sokak Ortasında Döverek Öldürdü
6 Yaşındaki Çocuk, Evin Odasına Girince Öğretmen Olan Annesinin Cansız Bedenini Buldu