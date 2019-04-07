Eda Öğretmen, 6 Yaşındaki Kızının Yanında Öldürüldü (2)
1 saat önce
KISKANÇLIK NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞMersin'de öldürülen Türkçe öğretmeni Eda Kaymaklı'nın katil zanlısı olarak erkek arkadaşı olduğu iddia edilen U.T., yakalandı.
KISKANÇLIK NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ Mersin
'de öldürülen Türkçe öğretmeni Eda Kaymaklı'nın katil zanlısı olarak erkek arkadaşı olduğu iddia edilen U.T., yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Sorgusunda cinayeti kıskançlık nedeniyle kendisinin işlediğini itiraf ettiği öğrenilen U.T., adliyeye sevk edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:45 Kaynak: DHA
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