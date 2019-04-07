Son Dakika Haberleri: Eda Öğretmen, 6 Yaşındaki Kızının Yanında Öldürüldü (2)

Eda Öğretmen, 6 Yaşındaki Kızının Yanında Öldürüldü (2)

1 saat önce

KISKANÇLIK NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞMersin'de öldürülen Türkçe öğretmeni Eda Kaymaklı'nın katil zanlısı olarak erkek arkadaşı olduğu iddia edilen U.T., yakalandı.

Eda Öğretmen, 6 Yaşındaki Kızının Yanında Öldürüldü (2), System.String[]
KISKANÇLIK NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Mersin'de öldürülen Türkçe öğretmeni Eda Kaymaklı'nın katil zanlısı olarak erkek arkadaşı olduğu iddia edilen U.T., yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Sorgusunda cinayeti kıskançlık nedeniyle kendisinin işlediğini itiraf ettiği öğrenilen U.T., adliyeye sevk edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:45 Kaynak: DHA

Mersin, Türkçe Öğretmeni, Güncel
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