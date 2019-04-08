Son Dakika Haberleri: Eda Öğretmeni, Kıskandığı İçin Öldürmüş

Eda Öğretmeni, Kıskandığı İçin Öldürmüş

1 saat önce

MERSİN'de Türkçe öğretmeni Eda Kaymaklı'yı (38), 6 yaşındaki kızının yanında bıçaklanarak öldüren sevgilisi U.T., adliyeye sevk edildi.

Eda Öğretmeni, Kıskandığı İçin Öldürmüş, System.String[]
MERSİN'de Türkçe öğretmeni Eda Kaymaklı'yı (38), 6 yaşındaki kızının yanında bıçaklanarak öldüren sevgilisi U.T., adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı U.T., genç kadının kıskançlık yüzünden öldürdüğünü ileri sürdü.

Olay, dün merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden bir süre önce boşanan ve özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Eda Kaymaklı'nın birlikte yaşadığı kızının çığlıklarını duyan komşuları, polise haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde, Eda Kaymaklı'nın cesediyle karşılaştı. Kaymaklı'nın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenirken, korkudan evin bir odasına saklanan adı açıklanmayan küçük kız ise polis ekipleri tarafından korumaya alındı.

Polis cinayetin ardından başlattığı soruşturmada, çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurarak, bölgedeki güvenlik kameralarındaki görüntüleri inceledikten sonra kimliğini belirlediği katil zanlısı sevgilisi U.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusunda cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini ileri süren katil zanlısı ifadesinin alınmasının ardından yoğunluk güvenlik önlemi altında adliyeye götürüldü. Polis aracına giydirildiği çelik yelekle bindirilen katil zanlısı, gazetecilerin sorunlarını ise yanıtsız bıraktı. - Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:59 Kaynak: DHA

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