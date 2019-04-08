Son Dakika Haberleri: Eda Öğretmeni, Kıskandığı İçin Öldürmüş (2)

Eda Öğretmeni, Kıskandığı İçin Öldürmüş (2)

12 dakika önce

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI'Mersin'de Türkçe Öğretmeni Eda Kaymaklı'yı (38), 6 yaşındaki kızının yanında bıçaklayarak öldürdükten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan sevgilisi U.T.

Eda Öğretmeni, Kıskandığı İçin Öldürmüş (2), System.String[]
KATİL ZANLISI TUTUKLANDI'

Mersin'de Türkçe Öğretmeni Eda Kaymaklı'yı (38), 6 yaşındaki kızının yanında bıçaklayarak öldürdükten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan sevgilisi U.T., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:09 Kaynak: DHA

Türkçe Öğretmeni, Mersin, Güncel
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