Eda Öğretmeni, Kıskandığı İçin Öldürmüş (2)
12 dakika önce
KATİL ZANLISI TUTUKLANDI'Mersin'de Türkçe Öğretmeni Eda Kaymaklı'yı (38), 6 yaşındaki kızının yanında bıçaklayarak öldürdükten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan sevgilisi U.T.
KATİL ZANLISI TUTUKLANDI'
Mersin'de Türkçe Öğretmeni Eda Kaymaklı'yı (38), 6 yaşındaki kızının yanında bıçaklayarak öldürdükten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan sevgilisi U.T., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:09 Kaynak: DHA
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