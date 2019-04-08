Eda Öğretmenin Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi
32 dakika önce
Mersin'de 38 yaşındaki öğretmen Eda K.'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan erkek arkadaşı adliyeye sevk edildi.
Mersin'de 38 yaşındaki öğretmen Eda K.'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan erkek arkadaşı adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, eşinden boşandıktan sonra 6 yaşındaki kızı ile birlikte yaşadığı merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Türkçe öğretmeni Eda K. cinayetiyle ilgili, genç kadının bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı U.T. gözaltına alındı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince ifadesi alınan U.T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:23 Kaynak: İHA
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