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Eda Öğretmenin Katil Zanlısı İntihar Etti

41 dakika önce

- Eda öğretmenin katil zanlısı intihar etti Mersin'de geçtiğimiz hafta sonu 6 yaşındaki kızı ile birlikte yaşadığı evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Türkçe öğretmeni Eda Kaymaklı'nın katil zanlısı, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiMERSİN - Mersin'de özel bir okulda Türkçe...

- Eda öğretmenin katil zanlısı intihar etti
Mersin'de geçtiğimiz hafta sonu 6 yaşındaki kızı ile birlikte yaşadığı evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Türkçe öğretmeni Eda Kaymaklı'nın katil zanlısı, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti

MERSİN - Mersin'de özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Eda Kaymaklı'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Umut Taşkın, tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini asarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, 7 Nisan tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde bıçaklanarak öldürülen Türkçe öğretmeni Eda Kaymaklı'nın katil zanlısı olarak gözaltına alınan Umut Taşkın, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Taşkın'ın, dün gece tutuklu bulunduğu Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi'nin tuvaletinde, yaralı bacağındaki sargı bandı ile havluları birleştirip kendini asmak suretiyle intihar ettiği, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
7 Nisan tarihinde, merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Eda Kaymaklı bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuş, cinayetle ilgili çalışma başlatan polis, genç kadının erkek arkadaşı Umut Taşkın'ı gözaltına almıştı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söyleyen Taşkın, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 03:30 Kaynak: İHA
Mersin, 3. Sayfa
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