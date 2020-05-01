Eda Taşpınar, bol dekolteli fotoğrafı ile 40. yaş günü kutladı

40 yaşını kutlayan sosyetik güzel Eda Taşpınar karantina günlerinde paylaştığı fotoğraflarla adından sıkça söz ettiriyor. Koronavirüsten korunmak için günlerdir ev karantinasında olan Eda Taşpınar 40 yaşını kutladığı yeni paylaşımıyla binlerce beğeni aldı.

40. YAŞINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sosyetik güzel Eda Taşpınar'dan, 40. yaş günü paylaşımında kırmızı bir elbisesiyle ilginç iki fotoğraf paylaştı. Taşpınar bol dekolteli paylaşımında "40 oldum ve kendimi harika hissediyorum." dedi. Güneşlenmekten asla vazgeçmeyen Taşpınar'ın paylaşımına dakikalar içinde binlerce beğeni geldi.

Geçtiğimiz günlerde havlusunu serip kendi güneş yağlarını da sürerek evinin çatısında güneşlenirken böyle poz vermişti.

EDA TAŞPINAR KİMDİR?

1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Çocukluğu Moda Deniz Kulübü'nde geçti. 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Miami'ye yerleştiler. Boca Raton'da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye'ye geldi ve Robert Kolej'de eğitimine devam etti, son senesinde ayrıldı. London College of Fashion'da bir yıl eğitim aldıktan sonra Londra'da Central School of St.Martins'de de moda eğitimi aldı. Okul bitince bir sene daha kalıp İstanbul'a döndü.

Türkiye'nin ilk Türk heykelcisi ve Atatürk'ün heykeltıraşı Kenan Yontunç,Eda Taşpınar'ın dedesidir. Londra'da Central School of St. Martins'de okurken dünyaca ünlü birçok markada çalıştı. Moda haftalarında backstagelerde çalıştı, tanınmış moda editörlerine asistanlık yaptı. Eğitimini tamamladıktan sonra ayakkabı ve çanta tasarladı.