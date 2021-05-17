Eda Taşpınar göbeğini içine çekerek bikinili poz verdi

Renkli yaşantısı ve dünyanın pek çok yerine gerçekleştirdiği seyahatler ile dikkat çeken sosyetik güzel Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yeni pozunu takipçileriyle paylaştı.

Instagram hesabında 600 bin takipçisi bulunan sosyetik güzel, gittiği New York'ta kaldığı otelin havuz başında çekilmiş bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Eda Taşpınar'ın poz verirken göbeğini içine çekmesi ise sosyal medyaya konu oldu...Sosyetik güzel, Instagram sayfasını yorumlara kapalı tutması dikkat çekti.