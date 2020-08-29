Eda Taşpınar'ın sevgilisi Çağrı Atakan'ın eski kız arkadaşını darp ettiği ortaya çıktı!

'SENİ MAHVEDECEĞİM' DEDİ

Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın yeni sevgilisi oyuncu Çağrı Atakan, eski sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle yargılanacak. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, 39 yaşındaki oyuncu Atakan, 27 yaşındaki tasarımcı Eda A. ile birlikteydi.

Çift, bir müddet sonra ayrılmaya karar verdi. Atakan, bunun üzerine sevgilisini "Seni mahvedeceğim" diye tehdit etti.

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Çağrı Atakan, bir ay sonra da Eda A.'yı darp ettti. Hastaneye giderek tedavi olan genç kadın, yaralandığına dair rapor aldı. Eda A., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Atakan hakkında 'Yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından iki ayrı dava açtı. Atakan, hakim karşısına çıkacak.