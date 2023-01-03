Cami içerisinde fotoğraf çektiren Eda Taşpınar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Cami içerisinde fotoğraf çektiren Eda Taşpınar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı

03.01.2023 10:31

Sosyal medya hesabından cami içerisinde çektirdiği fotoğrafı paylaşan, daha sonra gelen tepkiler üzerine bu paylaşımı sildiği iddia edilen Eda Taşpınar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

Eda Taşpınar, Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'nde verdiği bir pozu Instagram hesabından paylaştığı ve gelen tepkilerin ardından kısa sürede yayından kaldırdığı ileri sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eda Taşpınar'ın sosyal medya ve internet haber sitelerinde camide çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin yapılan haberler gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Re'sen başlatılan soruşturmanın TCK 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatıldığı açıklandı. Paylaşımıyla kısa sürede sosyal medyada gündem olan Taşpınar, konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: istanbul savcıları , bu bohem hayatı yaşayın, seçimlerden sonra hepiniz hesap vereceksiniz... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eda Taşpınar, Cumhuriyet, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cami içerisinde fotoğraf çektiren Eda Taşpınar hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cami içerisinde fotoğraf çektiren Eda Taşpınar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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