Son Dakika Haberleri: Eda Tuğsuz'dan olimpiyat kotası
Son Dakika Spor Haber

Eda Tuğsuz'dan olimpiyat kotası

30 dakika önce

Elmas Lig'in dördüncü etabında kadınlar cirit atmada yarışan milli sporcu Eda Tuğsuz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Eda Tuğsuz'dan olimpiyat kotası, System.String[]
Elmas Lig'in dördüncü etabında kadınlar cirit atmada yarışan milli sporcu Eda Tuğsuz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen etapta mücadele eden Eda Tuğsuz, kadınlar cirit atmada 64,51 metrelik derecesiyle ikinci oldu ve olimpiyat barajını geride bıraktı. Milli atlet böylece cirit atmada olimpiyat vizesi almayı başardı.
Müsabakada Çinli Huihui Lyu ise 66,47 metrelik atışıyla birinciliği elde etti.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 08:40 Kaynak: AA
Tokyo, Değerli Taş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Yasin Öztekin için Göztepe'ye teklifini sundu! Fener Ol kampanyasından elde edilen gelir 35 milyon euroya ulaştı Sivasspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay: Alper Potuk'u istiyorum Neymar'ın otel görüntüleri ortaya çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 21:10:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eda Tuğsuz'dan olimpiyat kotası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]