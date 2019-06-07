Son Dakika Haberleri: Eda Tuğsuz'dan olimpiyat kotası
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Eda Tuğsuz'dan olimpiyat kotası

1 saat önce

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen etapta mücadele eden Eda Tuğsuz, kadınlar cirit atmada 64,51 metrelik derecesiyle ikinci oldu ve olimpiyat barajını geride bıraktı.

Eda Tuğsuz'dan olimpiyat kotası, System.String[]
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen etapta mücadele eden Eda Tuğsuz, kadınlar cirit atmada 64,51 metrelik derecesiyle ikinci oldu ve olimpiyat barajını geride bıraktı. Milli atlet böylece cirit atmada olimpiyat vizesi almayı başardı. 

Müsabakada Çinli Huihui Lyu ise 66,47 metrelik atışıyla birinciliği elde etti.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:28 
Roma, İtalya, Güncel
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