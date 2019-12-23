Eda ve Ece kardeşler güreş idmanındaki farklı çalışma metoduyla dikkat çekiyor

ANTALYA'da salondaki teknik çalışmanın yanı sıra her gün denizde 5 kilometre yüzüp, su altında kaya taşıyan ve antrenörlerine ait 1 ton ağırlığındaki otomobili çekerek antrenman yapan milli güreşçi Eda Tekin Türkiye şampiyonu, ablası Ece de üçüncü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Büyükler Güreş Şampiyonası Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Kadınlarda 160 güreşçi mindere çıktı. 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 kilolarda sporcular şampiyonluk için yarıştı. Şampiyonada 57 kiloda yarışan Eda Tekin birinci, ablası Ece Tekin ise 62 kiloda üçüncülük kazandı.

Eda ve Ece kardeşler güreş antrenmanlarındaki farklı çalışma metoduyla dikkati çekiyor. Antrenör Şerafettin Uysal, yönetiminde güne denizde 5 kilometre yüzerek başlayan milli güreşçiler daha sonra su altında kaya taşıyıp, sahil ya da doğada koşup, antrenörlerine ait 1 ton ağırlığındaki otomobili iterek ya da çekerek antrenman yapıyor. İki kardeş günü akşam antrenmanındaki teknik çalışmayla sonlandırıyor.

Antrenör Şerafettin Uysal, sporcularının Türkiye şampiyonasında başarı elde etmesinden dolayı gurur duyduğunu söyledi. Eda ve Ece Tekin kardeşler de milli takım formasıyla uluslararası şampiyonalarda derece kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

- Antalya