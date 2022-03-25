EDA'YI YAKA KARTI İPİYLE BOĞUP, ODAYA KİLİTLEMİŞ - Son Dakika
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EDA'YI YAKA KARTI İPİYLE BOĞUP, ODAYA KİLİTLEMİŞ

25.03.2022 15:11

ORDU'da, eşinden 15 gün önce boşanan Sinan Şimşek'in (36), doğum günü kutlaması sonrası çıkan kavgada sevgilisi Eda Evli'yi (22) yaka kartı ipiyle boğduktan sonra yatak odasına kilitlediği ortaya çıktı.

ORDU'da, eşinden 15 gün önce boşanan Sinan Şimşek'in (36), doğum günü kutlaması sonrası çıkan kavgada sevgilisi Eda Evli'yi (22) yaka kartı ipiyle boğduktan sonra yatak odasına kilitlediği ortaya çıktı. Kadın Destek Uygulaması (KADES) ihbarıyla geldikleri kapısı kapalı eve balkondan giren polislere, kilitli odanın boş olduğunu söyleyen Şimşek'in, ilk ifadesinde cinayete ilişkin Aramızda kıskançlık ve aldatma nedeniyle kavga çıktı. Ona vurdum. Boğulma ne zaman oldu, hatırlamıyorum dediği öğrenildi.

Olay, dün sabah saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi Soya Sitesi'nde meydana geldi. Sinan Şimşek, kendi doğum gününü kutlamak için sevgilisi Eda Evli ile bir araya geldiği, Gülyalı ilçesindeki mekanda, gece geç saatlere kadar alkol aldı. Daha sonra eve gelip, alkol almayı sürdüren ikili, aldatma ve kıskançlık meselesinden tartıştı. Tartışmanın bir süre yatışması üzerine çantası ve cep telefonunu araçta unutan Eda Evli, fırsat bulup gizlice almayı başardığı sevgilisinin cep telefonuna KADES uygulamasını indirdi.

KADES İLE İHBAR ETTİ

Evde yeniden başlayan tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşünce Eda Evli, KADES ile polise haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basılmasına rağmen açılmayan, koçbaşıyla kırmaya çalıştıkları kapıyı açamayan ekipler, balkondan tırmanıp, giriş kattaki daireye ulaştı. Ekiplerin odada hareketsiz bulduğu ve iple boğulmaya çalışıldığı anlaşılan Evli, hastanede hayatını kaybetti. Kaçmak isterken yakalanan Sinan Şimşek ise tutuklandı.

ODAYA KİLİTLEMİŞ

Cinayetle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Ekiplerin, koçbaşıyla açmaya çalıştıkları çelik kapının açılmamasıyla zaman kaybedip balkondan eve tırmandığı sırada, evin kapısını açarak üst katlara kaçmaya çalışan Sinan Şimşek'i yakaladığı öğrenildi. Merdivende yakalanan Şimşek'in evinde bir odanın da kapalı olduğu tespit edildi. Kapının anahtarını isteyen polislere Şimşek'in, O oda boş, kimse yok diye cevap verdiği belirtildi. Şimşek'in direnmesine rağmen kapıyı açan polisin, Eda Evli'yi yerde hareketsiz yatarken bulduğu öğrenildi. Bulunduğunda, nabzının yavaş attığı anlaşılan ve boğazında darp izlerine rastlanılan Evli'nin, sevgilisi tarafından yaka kartı ipiyle boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Öte yandan ikili arasında zaman zaman şiddet olaylarının yaşandığı, bu nedenle Sinan Şimşek hakkında verilen uzaklaştırma kararının, Evli'nin talebiyle geçen yıl kaldırıldığı öğrenildi.

'KAVGA ETTİK, VURDUM'

Resmi nikahlı eşinden olaydan 15 gün önce boşanan, 1 çocuk babası Sinan Şimşek'in cinayete ilişkin ilk ifadesine de DHA ulaştı. İfadesinde, Eda ile kıskançlık tartışması yaşadıklarını ve kavga çıktığını anlatan Şimşek'in, Olay günü Gülyalı ilçesinde bir mekanda doğum günümü kutladık. Birlikte alkol aldık. Saat gece 02.00 sıralarında Soya Sitesi'ndeki evime geldik. Burada alkol almaya devam ettik. Daha sonra aramızda kıskançlık ve aldatma konusu nedeniyle kavga çıktı. Ben ona vurdum. Daha önce de aramızda kavgalarımız oluyordu. Ardından yatak odasına geçtik ve yattık. Boğulması ne zaman oldu, bilmiyorum. Vurma olayından sonrasını hatırlamıyorum dediği belirtildi.

EDA'YI YAKA KARTI İPİYLE BOĞUP, ODAYA KİLİTLEMİŞ
EDA'YI YAKA KARTI İPİYLE BOĞUP, ODAYA KİLİTLEMİŞ
EDA'YI YAKA KARTI İPİYLE BOĞUP, ODAYA KİLİTLEMİŞ

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Eda'yı yaka kartı ipiyle boğup, odaya kilitlemiş (2)- Yeniden Eda'yı yaka kartı ipiyle boğup, odaya kilitlemiş (2)- Yeniden Son dakika! ŞİŞLİ'DE GECE KULÜBÜNDE BAŞLAYAN KAVGA KANLI BİTTİ; 1 ÖLÜ 2 YARALI Son dakika! ŞİŞLİ'DE GECE KULÜBÜNDE BAŞLAYAN KAVGA KANLI BİTTİ; 1 ÖLÜ 2 YARALI 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ÇATIŞMA TARAFLARIN DAHA ÖNCEKİ KAVGASININ GÖRÜNTÜLERİ 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ÇATIŞMA TARAFLARIN DAHA ÖNCEKİ KAVGASININ GÖRÜNTÜLERİ

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Kaynak: DHA

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