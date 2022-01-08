Edanur, mesai arkadaşının sevgilisinin maganda kurşunuyla öldü (2) - Son Dakika

İFADESİNDE 'ŞAKALAŞIYORDUK' DEDİ

Antalya'da, tabancayla kafede çalışan sevgilisi Sıla P.'nin (21) mesai arkadaşı Edanur Demir'i öldüren Semih Melih D.'nin (22), olay sonrası aynı iş yerinin sahibine ait otomobille Burdur'a kaçtığı belirtildi. Burada polis tarafından yakalanan Semih Melih D., Antalya'ya getirildi. Melih D. emniyetteki ifadesinde, "Edanur ile şakalaşıyorduk. Tabanca ile şaka yapmak istedim. O da 'Ben tabancadan korkmam' dedi. Ben de önce ayağına daha sonra namluyu başına çevirip tetiğe bastım. Böyle olacağını bilmiyordum" dedi.