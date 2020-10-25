Eddie Newton: "Doğru yolda doğru şeyleri yaparsak çok daha iyi olacağız" - Son Dakika

Eddie Newton: "Doğru yolda doğru şeyleri yaparsak çok daha iyi olacağız"

25.10.2020 21:51
Eddie Newton:

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Fenerbahçe maçının ardından, "Geçen seneki başarı yakalanabilir mi bilmem. Henüz erken bir süreç. Doğru yolda doğru şeyleri yaparsak çok daha iyi olacağız" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Fenerbahçe maçının ardından, "Geçen seneki başarı yakalanabilir mi bilmem. Henüz erken bir süreç. Doğru yolda doğru şeyleri yaparsak çok daha iyi olacağız" dedi.

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, ilk yarı gayet iyi bir futbol ortaya koyduklarını söyleyerek, "Oyunu domine eden taraftık. Taktik olarak da arkadaşlarımız ellerinden geleni yaptılar. İkinci yarı yaşadığımız konsantrasyon kaybı ile birlikte arka arkaya 3 gol yedik ve oradan geri dönmeniz kolay olmuyor. Maçın son dakikalarına doğru baskıyla geri gelmeyi denedik ama başaramadık" diye konuştu.

"Doğru yolda doğru şeyleri yaparsak çok daha iyi olacağız"

Özgüven kaybının yaşanmasına değinen Newton, "Beklediğiniz sonuçları alamayınca böyle oluyor. Düzeltilmesi gereken noktaların üzerinde çalışıyoruz. Gelecek adına bu noktalar daha iyi olacak. Takımın doğru olduğunu düşünüyorum. Gereksiz yerlerde yapmamamız gereken hataları yaptık. Bunları azaltabilirsek çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Geçen seneki başarılı yakalayabilir mi bilmem. Henüz erken bir süreç. Doğru yolda doğru şeyleri yaparsak çok daha iyi olacağız." - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig, Eddie Newton, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eddie Newton: 'Doğru yolda doğru şeyleri yaparsak çok daha iyi olacağız' - Son Dakika Spor

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