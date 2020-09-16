- Eddie Newton: "Hata ve Panik transferi yapmayacağız"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, başkan, yönetim ve kendilerinin doğru oyuncuları takıma kazandırmak için gece-gündüz çalıştıklarını belirterek, hata ve panik transferi yapmayacaklarını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yaşanan sakatlıklarla ilgili olarak yöneltilen soruya İngiliz teknik adam, bu konuda hiç kimseyi suçlayamayacaklarını belirterek, "Sakatlıklarla ilgili olarak herhangi bir çalışanımızı veya herhangi birini suçlamanız kesinlikle mümkün değil. Çünkü Trabzon'da olan hava durumu ve yüksek nemden dolayı zaman zaman sahada bir takım sıkıntılar yaşanabiliyor. Çimle ilgilenen arkadaşlarımız hem tesislerde hem de sahamızda harika bir iş çıkardılar. Çimlerimizi çok iyi kontrol ettiler bakımlarını çok iyi yaptılar. Ancak sezon öncesi kampındayız ve sezon öncesi kampında bu tip sakatlıklar yaşanması normaldir. Çünkü sadece Trabzonspor'da değil diğer futbol takımlarına baktığınızda kasığından, arka adalesinden sakatlıklar yaşayan birçok oyuncu görebilirsiniz. Kamptasınız ve hazır olabilmeleri için oyunculara yükleme yapmak zorundasınız. Dolaysıyla bu oyuncuların sakatlık yaşaması normaldir. Liverpool örneğine bakarsak, Klopp göreve başladığında antrenman tarzının değişmesinden dolayı birçok sakatlıklar yaşanmıştı. Tabii ki bu bir süreç oyuncuların adapte olması gerekiyor. Oyuncularımızın yeni antrenman metotlarına ve yeni sisteme adapte olması gerekiyor. Dolaysıyla bu zaman alacaktır. Oyuncularımız buna tamamen adapte olduklarında bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Sağlık ekibimizle her gün iç içeyiz ve devamlı görüşüyoruz. Onların yaşayabileceği sorunları önceden engellemeye çalışıyoruz" dedi.

"Transfer konularından yönetimimizle harika bir çalışma içerisindeyiz"

Takımda Sosa, Novak ve Sörloth gibi isimlerin ayrılması canlarını yaksa da eski güçlerine kavuşacaklarını belirten Newton, "Hangi takım olursanız olan ister Real Madrid, ister Liverpool veya dünyanın en iyi takımlarından biri olursanız olun bu tür büyük oyuncuları kaybetmek tabii ki canınızı yakar. Bu tip oyuncuları kaybetmek istemezsiniz. Herkes iyi bilsin ki hem başkanımızla hem de yönetimimizle gece gündüz perde arkasında muhteşem bir çalışma yürütüyoruz. Yönetimimiz bana ve bütün ekibimize transfer konusunda eksiğimiz olan bölgeler konusunda yardımcı olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Harika da bir iş çıkartıyorlar. Tabii ki bu oyuncuların yerlerini doldurmak kolay olmayacaktır. Transfer sezonunun bitimine kadar o eski gücümüzü geri kazanacağımıza, ihtilacımız olan bütün bölgelere gerekli olan transferlerin yapılacağına inanıyorum. Kolay olmayacaktır zor olacaktır ama bunu başarabilmek adına da hem yönetimimizle hem de başkanımızla harika bir çalışma içerisindeyiz" dedi.

Eldeki kadro, Sörloth ve yeni transferle ilgili de konuşan Newton, "Sörloth konusunda hem yönetimimizin hem de benim bir yıl daha devam etme fikrimiz vardı. Ancak bir konuşmadan sonra, başkanımızın yaptığı görüşmeden sonra onun burada bir yıl daha devam etmek istemediğini fark ettik. Bizin düşüncemiz bu konuda gayet net, biz oyuncularımızın burada oynamalarını istiyoruz. Ama bir oyuncunun kalbi burada değilse buradan ayrılmak istiyorsa onun yerine başka bir oyuncu bakmanız daha doğru olur. Benik Afobe'yi tanıyorum. Hızlı kaliteli bir isim. Bu ligde iş yapabilecek yeteneklere sahip bir oyuncu. Abdulkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban gibi oyuncularımıza da birçok şey katabilecek, onları oyunun içinde tutabilecek ve onlara yardımcı olabilecek kapasitede bir oyuncu olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Kadronun yeterli olduğunu söyleyemem"

Newton, kadronun yeterli olup olmadığı konusunda yalan söyleyemeyeceğini belirterek, "Kadronun yeterli olmadığını söylebilirim. Yönetimimiz, başkanımız gece gündüz bu konuda inanılmaz bir çalışma yürütüyor. İhtiyacımız olan pozisyonları biliyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Finansal sınırlamaları da işin içine kattığınızda çıkarmamız gereken doğru işin ne kadar zor olduğunu sözde tahmin edeceksiniz" diye konuştu.

"Hata ve panik transferi yapmayacağız"

Newton, hata ve panik transferi yapmayacaklarını da belirterek, "Bu takım ligde yarışın içerisinde olabilecek bir takım, bu takım ligde yarışabilecek bir takım. Sadece şunu söylemem gerekir; Beşiktaş maçına baktığımızda rakipten çok oyunun belli bir bölümünde topun hakimiyeti bizdeydi. Yediğimiz ilk gole de bakıldığında savunma oyuncumuzun kafasına çarpıp kalecimizi yanıltan bir toptu. Penaltı ise çok basitti. Bu takımın transfere ihtiyacı var. Yönetim ve bizler bu takıma doğru insanları getirebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Panik yapmayacağız çünkü 5 Ekim'e kadar ne kadar vaktimiz olduğunu biliyoruz. Doğru oyuncuları ve doğru insanları buraya getirmek zorundayız. Kesinlikle hata ve panik transferleri yapmak istemiyoruz. Dolayısıyla paramızı boşa harcamak istemiyoruz. Ligin kazananı ilk haftalarda belli olmaz. Kadromuz genişleyecek. Bu hafta sonuna kadar bir arkadaşımız daha aramıza katılabilir, belki 2-3 oyuncu daha sonra katılacak. Kadromuz genişleyecek ve güçleneceğiz. Sakatlarımız düzelecek. Taraftarlarımız lütfen panik yapmasınlar, burada doğruları yapmaya çalışan bir ekip var. Hata yaparak paramızı boşa harcamak istemiyoruz" açıklamasını yaptı.

"Hücum bizim DNA'mızda olacak"

Denizlispor maçında nasıl bir Trabzonspor olacağıyla ilgili de konuşan Newton, "Hücum bu sene bizim DNA'ımzda olacak. Hücum üzerine bir takım kurmaya çalışıyoruz. Sürekli hücumda olan bir takım görmek istiyoruz. Benim kendi felsefemde en iyi savunma hücumdur. Oyuncularımıza bunu aktarmaya çalışıyoruz. Oyuncularımız da gerçekten bunu iyi anlayıp iyi yanıt veriyorlar. Oynadığımız her maçı kazanmak için oynayacağımız gibi Denizlispor maçını da kazanmak için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İletişim konusunda özür diliyorum"

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, konuşmasının sonunda ise özür dileyerek, "Trabzonspor taraftarlarına şu mesajı iletebilirim. Haftalardır, iletişimde biraz aksilikler olabilir. Onlarla iletişim kurmaya fırsat bulamamış olabiliriz. Bu konuyu düzelteceğiz, daha sık kendileriyle iletişim kurma fırsatına ulaşmış olacağım. Daha öncesinde vakit olmadığı için kendilerinden özür diliyorum. Taraftarlarımızdan sabır ve anlayış bekliyorum. Bunun üstesinden hep birlikte geleceğiz. Herkes işini doğru yapmaya çalışıyor" diyerek sözlerini tamamladı.