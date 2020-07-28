Eddie Newton: "İstediğimiz sonucu alıp kupayla döneceğiz" - Son Dakika

Eddie Newton: "İstediğimiz sonucu alıp kupayla döneceğiz"

Trabzonspor Antrenörü Eddie Newton, finalde olmanın heyecan vereci olduğunu belirterek, "Umuyorum inşallah istediğimiz sonucu alıp kupayla döneceğiz" dedi.

Eddie Newton:

Trabzonspor Antrenörü Eddie Newton, finalde olmanın heyecan vereci olduğunu belirterek, "Umuyorum inşallah istediğimiz sonucu alıp kupayla döneceğiz" dedi. Kaptan Jose Sosa ise sezonu kupayla bitirmek istediklerini vurguladı.

Trabzonspor - Alanyaspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası öncesinde düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Antrenörü Eddie Newton ile takım kaptanı Jose Sosa konuştu. Alanyaspor'un etkileyici bir takım olduğunu söyleyen Newton, "Çok iyi oynayan bir rakibimiz olacak. Rakibimizin güçlü yönlerine karşı çalıştık. Gerçekten finalde olmak heyecan verici bir durum. Umuyorum inşallah istediğimiz sonucu alıp kupayla döneceğiz. Sezon boyunca bir hedef uğruna mücadele verip gerçekleştiremediğiniz zamanlar, zor zamanlar olur. Ancak biz kupa finaline çıkacağız. İkincilik belki istediğimiz yer değildi ama kupa finali oynamakta mutluluk verici. Sezonunun geneline baktığımız zaman başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu tür maçlarda oyuncular ekstra bir motivasyona gerek duymaz. Taraftarsız futbola futbol denilemez. Bu ülkeye geldiğimden beri Trabzonspor taraftarı bizi her yerde destekledi. Onların desteklerini her zaman hissettik. O desteği tribünde hissedemeyeceğiz. Bazı durumlarda yorulduğunuzda taraftarlarınız oa nda destek olur ve onlar giderir. İki takım içinde aynı şartlar geçerli" diye konuştu.

Jose Sosa: "Kupayla bitirmek istiyoruz"

Kaptanı Jose Sosa ise, Trabzonspor'u bu maçta temsil ettikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "Sezonu bununla taçlandırmak olumlu olacak. Çünkü böyle şanslar her zaman gelmeyebilir. Rakibimize saygı duyuyoruz. Onlarla oynadığımız maçlar zorlu maçlardı. Umarım yarın iyi bir oyun ortaya koyarız. Bir final maçında motive olmayan bir oyuncu bulmanız imkansız. Her oyuncu kendini böyle maçlarda motive durumda tutar. Ligde bir hedefimiz vardı ama lig bitti. Bizim odaklandığımız tek maç kupa ve kupayla bitirmek istiyoruz. İki şehrinde iki takımında mutlu olduğunu düşünüyorum. Bunlar her zaman ayağınıza gelen fırsatlar değil. Bu sene özellikle ligin son döneminde taraftarlarımız bizlerle olamadılar. Biz her maçta olduğu gibi kendi taraftarlarımız, ailelerimiz için oynadık. Onlara mutluluk vermek istiyoruz. Gerçekten zor bir konu taraftarsız oynamak. Hiçbir oyuncu size taraftarsız oynamayı sevdiğini söylemez. Böyle bir finali oynayabildiğimiz için kendimizi şanslı hissetmeliyiz. Biz taraftarsız da oynasak onlar için oynayacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Jose Sosa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 05:14

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eddie Newton: 'İstediğimiz sonucu alıp kupayla döneceğiz' - Son Dakika Spor
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