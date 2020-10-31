Eddie Newton Trabzonspor'da hayal kırıklığı yaşattı - Son Dakika

Eddie Newton Trabzonspor'da hayal kırıklığı yaşattı

31.10.2020 14:06
Eddie Newton Trabzonspor'da hayal kırıklığı yaşattı, System.String[]

Trabzonspor'a tarihinin en kötü ilk 7. haftasını yaşatan teknik direktör Eddie Newton, bordo-mavililere hayal kırıklığı yaşattı.

Trabzonspor'a tarihinin en kötü ilk 7. haftasını yaşatan teknik direktör Eddie Newton, bordo-mavililere hayal kırıklığı yaşattı. Yönetim, İngiliz çalıştırıcıyla resmi olarak bağlarını koparmak için son görüşmelerini yapıyor.

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 5 puan topladı. Başakşehir ve Fenerbahçe mağlubiyetleri sonrası tartışmaların odağındaki isim olan Eddie Newton, Kasımpaşa maçında sahaya sürdüğü kadronun sergilediği futbolla birlikte aldığı 4-3'lük mağlubiyet alması, camiada bardağı taşırdı. Bordo-mavili takıma tarihinin en kötü günlerini yaşatan teknik direktör Eddie Newton ile yollarına resmi olarak ayırmaya hazırlanan Trabzonspor, sözleşme fesih detayları üzerinde son görüşmelerini yapıyor.

Yeni teknik adam için görüşmeler sürüyor

Trabzonspor'da, teknik direktör Eddie Newton sonrası göreve gelecek isim üzerinde tartışmalar sürüyor. Bordo-mavili takımla bir çok teknik adamın ismi geçerken, Karadeniz ekibi zorlu ve sıkıntılı sürecin üstesinden gelebilecek teknik adamı belirlemek için görüşmelerine devam ediyor. Yönetim kurulu içeresinde teknik adam konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor. Fenerbahçe maçı sonrası Abdullah Avcı ismi ön plana çıksa da, Eddie Newton ismiyle devam edilmesi yönünde başkan Ahmet Ağaoğlu görüş belirtmişti. Kasımpaşa maçı sonrası yaşanan gelişmelerle birlikte Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun önünde Mustafa Reşit Akçay, Tolunay Kafkas, Fatih Tekke, Giray Bulak, Samet Aybaba ve son olarak Tamer Tuna isimleri eklendi.

Bordo-mavili kulüp, Eddie Newton ayrılığı resmi olarak duyurmasının ardından yeni teknik direktörünü açıklaması bekleniyor. - TRABZON

Eddie Newton Trabzonspor'da hayal kırıklığı yaşattı

Teknik Direktör, Eddie Newton, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eddie Newton Trabzonspor'da hayal kırıklığı yaşattı - Son Dakika Spor


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