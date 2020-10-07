Eddie Newton: "Trabzonspor'da rüyamı yaşıyorum" - Son Dakika

Eddie Newton: "Trabzonspor'da rüyamı yaşıyorum"

07.10.2020 14:31

- Eddie Newton: "Trabzonspor'da rüyamı yaşıyorum" Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton: "Transferde yönetim büyük bir iş çıkardı" "Topu hızlı oynayan ve çeviren bir Trabzonspor izlettireceğiz" "Bu şehir için savaşmak hepimizin görevi" "Genç oyuncuları oynatmaktan korkan biri...

- Eddie Newton: " Trabzonspor'da rüyamı yaşıyorum"

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton:

"Transferde yönetim büyük bir iş çıkardı"

"Topu hızlı oynayan ve çeviren bir Trabzonspor izlettireceğiz"

"Bu şehir için savaşmak hepimizin görevi"

"Genç oyuncuları oynatmaktan korkan biri değilim"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, bordo-mavili takımda teknik adam olarak bir rüyasını yaşadığını belirterek, burada sezonluk değil sürdürülebilir bir başarı hedeflediğini söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton ve Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltıda bordo-mavili takımı takip eden basın mensuplarıyla bir araya geldi. Newton, kahvaltı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Yönetim transferde büyük iş çıkardı"

Bu sezon çok fazla dinlenme vakitleri olmadığını belirten Newton, "Bütün kulüpler için de aynı şeyler geçerli. Dolaysıyla zor bir transfer dönemi oldu. Başkan ve yönetimimiz bizimle yakın çalışarak, bizimle sürekli iletişim kurarak, bütçe sınırları içerisinde gerçekten çok büyük bir iş çıkardılar. Takımda farklı tarzlar denemeye çalışıyoruz. Aramıza katılan yeni arkadaşlarımızda iyi işler çıkardı. Daha önce bizimle birlikte olan arkadaşlarımızda harika bir şekilde çalışıyorlar. Bütün herkes bu yeni sistemin oturabilmesi için herkesin bir birini daha iyi tanıyabilmesi için ortaya iyi işler çıkartıyorlar" dedi.

"Toplu hızlı oynayan ve çeviren bir Trabzonspor izlettireceğiz"

Newton, oynamak istedikleri seviyeye geldiklerinde taraftarların topu hızlı oynadıklarını ve hızlı çevirdiklerini göreceklerini söyleyerek, "Formasyon olarak farklılık oluşturduğumuzu görecekler. Dolaysıyla daha hızlı oynayan bir takım görecekler belkide rakiplerimiz bundan endişe etmeli. Ama bütün bunların hepsi o beklediğimiz seviyeye ulaştığımızda olacak" ifadelerini kullandı.

"Bu şehir için savaşmak hepimizin görevi"

Şehir ve takım bir şey kazanıyorsa bunu hep beraber kazanacaklarını vurgulayan Newton, "Zor bir sezon olacak. Bizi takip eden medya mensuplarının da bizlere desteği olacak. Bir şey kazanacaksak bunu hep beraber kazanacağız ve bu şehir için savaşmak hepimizin görevi. Çok genç bir takımımız var. Bu arkadaşlarımızın tecrübe kazanması çok kısa bir zamanda olmayacak ama gerçekten bir şeyleri hızlı öğreniyorlar. Hakemlerle ilgili gerçekleri öğreniyorlar, hakemlerle nasıl mücadele edebileceklerini öğreniyorlar. Bunu da hızlı yaptıklarını söyleyebilirim. Flavio gösterdiği reaksiyonlarla beraber gerçekten yanlış hiç bir şey yapmadı. Türkiye'ye gelmeden önce hiç kırmızı kart görmeyen bir oyuncu. Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart sonrası soyunma odasında aylağa kalkıp bütün arkadaşlarından özür diledi. Bunu yapmasına gerek yoktu belki ama ne katar doğru bir insan olduğunu bu takıma ne kadar aidiyet duygusunun olduğunu gösteriyor. İkinci kırmızı kartta verilmiş olan kararın ne kadar yanlış olduğunu biliyoruz. O da artık burada nasıl kararlar verildiğini anlayacak. Umuyorum tekrar bunu yaşamayacağız" açıklamasında bulundu.

"Genç oyuncuları oynatmaktan korkan biri değilim"

Genç oyuncuların takıma yardımcı olduğunu belirten Eddie Newton, "Serkan, Pereira'nın yokluğunda bize yardımcı oldu. Gerçekten gelecekte çok önemli bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Ahmet Canbaz 8 ay futboldan uzak kalmasına rağmen geldiğinde çok iyi işler çıkardı. Sefa aynı şekilde, kiralık gitse de oynadığı dönemde Abdurrahim Dursun bize çok yardımcı oldu. Bu takımda çok yetenekli genç arkadaşlarımız var ve bu takımın önünde çok önemli bir gelecek olduğunu düşünüyorum. Sezon boyunca çok maç oynayacağız ve bu maçları oynarken çok rotasyon yapmamız gerekecek. Ben genç oynatmaktan korkan biri değilim. Ben o arkadaşlara gerekli şansın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zamanı geldiğinde de şans buluyorlar. Kadromuz ligin gerekliliğini düşündüğümüz zaman yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu arkadaşlarımızın sadece birlikte oynamaları gerekiyor. İngiltere Ligi ile bir kıyaslama yapıldığında ben hafta içi ve hafta sonu maçlarına alışığım ve buradan takımımıza gelen oyuncularımızda buna alışık. Bizimde buna takım olarak alışmamız gerekiyor. Umuyorum sakatlık olmadan sezonu tamamlayabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

"Rüyamı yaşıyorum"

Trabzonspor teknik direktörü olarak bir rüyasını yaşadığını belirten Newton, "Zor bir görevdeyim. Her teknik direktörün işi zor. Ben burada olmayı, bu taraftarı, insanların üzerinizde oluşturduğu bu baskıyı gerçekten çok seviyorum. Bu baskı her sene size şampiyonluk yolunda mücadele etmeniz gerektiğini söylüyor. Burası bir futbol şehri ve bu baskının bazen üzerinizde negatif etkileri olabilir ama ben bu baskının olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu baskı sizi her zaman daha iyiye motive eder. Bu sayede büyük işler yapabilirsiniz. Ben bu kulübün büyük işler yapabileceğini düşünüyorum. Sadece bu sezon değil sürdürülebilir bir başarıyı sağlayabilecek bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Takımın tarihine baktığınız zaman kazanılan kupaları görüyorsunuz. Daha iyisini kazanma arzusunu görüyorsunuz. Hem oyuncu hem teknik direktör olarak kupalar kazanma fırsatım oldu. Burada özel bir şeylerin olduğunu ve burada kupalar kazanılabileceğini görüyorum. Kazanmak belki zordur ama kazanmaya devam etmek daha da zordur. Bizim aradığımız burada sürdürülebilir bir başarı. Sadece bir sezonluk değil daha ötesini hedefliyoruz. Bunları söylerken, biz derken bütün herkesi kastediyorum. Eğer bir şey kazanacaksak bunu hep beraber yapacağız. Ben bireysel başarıya inanmıyorum, başarının grup olarak kazanılacağına inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Eddie Newton: Trabzonspor'da rüyamı yaşıyorum
Eddie Newton: Trabzonspor'da rüyamı yaşıyorum
Eddie Newton: Trabzonspor'da rüyamı yaşıyorum
Eddie Newton: Trabzonspor'da rüyamı yaşıyorum

Eddie Newton, Trabzonspor, Ersun Yanal, Genç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eddie Newton: 'Trabzonspor'da rüyamı yaşıyorum' - Son Dakika Spor

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