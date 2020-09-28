Eddie Newton'un hedefi kolektif Trabzonspor - Son Dakika

Eddie Newton'un hedefi kolektif Trabzonspor

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, bordo-mavili takımda bireysel yetenekleri iyi bir noktaya getirip, kolektif takım ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Eddie Newton'un hedefi kolektif Trabzonspor, System.String[]

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, bordo-mavili takımda bireysel yetenekleri iyi bir noktaya getirip, kolektif takım ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, 'birinci adam' olarak ilk deneyimini bordo-mavili takımda yaşıyor. Ocak ayında Hüseyin Çimşir'in ekibinde yardımcı antrenör olarak göreve başlayan İngiliz teknik adam kariyerinde ilk kez teknik adam olarak sorumluluğu bordo-mavili takımda aldı. Uzun yıllar formasını giydiği ve antrenörlük yaptığı Chelsea'da dünyaca ünlü isimlerle çalışan ve birçok şampiyonluk yaşayan Eddie Newton, Hüseyin Çimşir'in yerine çıktığı iki maçta da galip gelerek bir de kupa kaldırdı.

Kollektif bir Trabzonspor çıkarmayı hedefliyor

Teknik adam olarak başarıya aç olan Newton, bordo-mavili takımda yeni bir oyun anlayışı ortaya koyarak kendini kanıtlamaya çalışıyor. İngiltere Premier Lig'de edindiği tecrübeleri bordo-mavili takıma aktarmaya çalışan 48 yaşındaki teknik adam oyuncularıyla kurduğu iletişim ve yaklaşımla onları daha yakından tanıyarak var olan yeteneklerini ve takıma verebilecekleri katkıyı ön plana çıkarmaya çalışıyor. Takımda yer alan oyuncuların bireysel yeteneklerini iyi bir noktaya getirip kolektif Trabzonspor'u ortaya çıkarmak istiyor.

Süper Lig'de sezona Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan bordo-mavililer, Denizlispor deplasmanında ise rakibiyle golsüz berabere kalırken, sahasında oynadığı Yeni Malatyaspor maçını ise 3-1 kazandı. Takıma oynatmak istediği sistemle ilgili olarak eleştirilen ve köklü bir değişime gitmenin sancılarını yaşayan Newton, topa daha çok sahip olan, daha çok pas yapan ve sonuca giden bir takım ortaya çıkartarak oynadığı futbolla keyif veren Trabzonspor hedefliyor.

Newton, mimar gibi çalışıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, bordo-mavili takımın başında bu sezon çıktığı 3 maçta yüzde 8.3 pas ortalaması ile oynarken, söz konusu maçlarda ise maç başına 380 kez başarılı pas yaptı. Geçtiğimiz sezona oranla daha çok topa sahip bir görüntü sergileyen bordo-mavililerde, İngiliz çalıştırıcı tecrübeli ve genç isimleri bir araya getirmeye çalıştı. Sorun çıkaran değil, sorunların üstesinde gelebilecek karaktere sahip oyuncuların takıma katılmasına özen gösteren Newton, takım içindeki bağları daha güçlü hale getirmek için gayret sarf ediyor.

Müslüman olan 48 yaşındaki teknik adam, futbolcular arasında iyi bir köprü oluşturmuş durumda. Özellikle aynı ülkeden ve coğrafyadan olan yabancı oyuncuların Trabzon'da yakaladıkları aile ortamıyla birlikte şehre uyum sağlamalarıyla sıcak bir dostluk ortamı kurulurken, yeni gelen isimler ise bu ortama kısa sürede uyum sağlamaya çalışıyor. - TRABZON

Eddie Newton'un hedefi kolektif Trabzonspor
Eddie Newton'un hedefi kolektif Trabzonspor

Eddie Newton, Ersun Yanal, Trabzonspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 12:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eddie Newton'un hedefi kolektif Trabzonspor - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Juventus'lu Ronaldo, 14 yıl üst üste en az 30 gol atan ilk futbolcu oldu Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Galatasaray'ın gündemindeki Semih Kaya, Yeni Malatyaspor ile görüşüyor Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü
Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar         
18:07
Son Dakika: Meclis'ten Ermenistan'a ortak tepki: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir Son Dakika: Meclis'ten Ermenistan'a ortak tepki: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir         
17:15
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı         
17:03
Dağlık Karabağ'ı ziyaret eden Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan'ın endişeli tavırları dikkatlerden kaçmadı Dağlık Karabağ'ı ziyaret eden Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan'ın endişeli tavırları dikkatlerden kaçmadı         
16:50
Ermenistan, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi Ermenistan, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi         
16:07
Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı         
15:05
Aboubakar'ın sözleşme detayları ortaya çıktı! 11 milyon euro bonservis getirirse Beşiktaş'tan ayrılabilkecek Aboubakar'ın sözleşme detayları ortaya çıktı! 11 milyon euro bonservis getirirse Beşiktaş'tan ayrılabilkecek         
14:44
İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu         
13:34
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım         
09:58
Ünlü isimler koronavirüse aldırış etmeden partiye akın etti! Polisler gece vakti kapıya dayandı Ünlü isimler koronavirüse aldırış etmeden partiye akın etti! Polisler gece vakti kapıya dayandı         
09:55
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
RTÜK, Esra Erol'un programında tepki çeken olay hakkında inceleme başlattı RTÜK, Esra Erol'un programında tepki çeken olay hakkında inceleme başlattı         
08:20
Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 18:40:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eddie Newton'un hedefi kolektif Trabzonspor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei